Джонсон наголосив, що Україні необхідно надавати будь-яку підтримку, а Велика Британія спільно з партнерами буде підсилювати економічний тиск на Росію, передає 24 канал.

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Ми будемо збільшувати санкції щотижня. Ми не будемо обмежуватись лише заморожуванням активів чи санкціями проти олігархів. Ми вплинемо на можливість Росії використовувати свої енергетичні ресурси,

– сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

За словами Джонсона, буде здійснюватися як економічна, так і оборонна підтримка України.

Ми забрали понад 1,5 мільярда євро з партнерами під час нещодавнього заходу. Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною, для того, аби допомогти економічним шляхом,

– додав Джонсон.

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