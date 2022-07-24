Лидер Британии хочет убедиться в поддержке Украины

Борис Джонсон хочет увидеть президента Владимира Зеленского перед тем, как покинет Даунинг-стрит. Источник на Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр чувствует, что "не может просто так уйти".

Кстати Джонсон намерен вернуться на должность премьера Британии, – СМИ

Он чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем (президента Зеленского – 24 канал). Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его поддерживает. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост,

– рассказал источник.

Джонсон уже дважды приезжал в Киев

В апреле Борис Джонсон совершил визит в Киев и стал первым лидером стран Запада, посетившим украинскую столицу после вторжения россии. Тогда Джонсон приехал в Киев не с пустыми руками. Он объявил, что Великобритания выделила для Украины 394 миллиона фунтов стерлингов.

В июне глава правительства Великобритании во второй раз неожиданно приехал в Киев. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он обсудил экономическую поддержку Украины, оказание тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны.

22 июля Владимир Зеленский провел разговор с Джонсоном. Стороны говорили о безопасности Украины и оборонном сотрудничестве.

Как известно, 7 июля Джонсон сообщил о том, что уходит в отставку. За кресло премьер-министра Великобритании сразятся бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Кстати, Джонсон обратился к украинцам во время заявления об отставке: смотрите видео