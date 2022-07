Джонсон буцімто сказав своїм помічникам, що повернеться через рік

Про це йдеться у статті Is Boris Johnson really planning another run at No 10?, яка вийшла на сторінках видання The Sunday Times. Численні джерела стверджують, що Джонсон вірить про повернення на посаду прем'єр-міністра, як і його герой Вінстон Черчилль.

Чинний прем'єр Британії побоюється, що правляча Консервативна партія може програти вибори. Через це Джонсон припускає, що він може стати тією людиною, яка поверне консерваторів до влади.

Він вважає, що той, хто його замінить, може стати катастрофою, і ми можемо повернутися сюди за декілька років, програвши загальні вибори, шукаючи когось із динамізмом, щоб повернути партію до влади,

– сказало джерело журналістів.

Колишній радник Джонсона Тім Монтгомері 22 липня написав у твітері, що джерела, які близькі до Джонсона, повідомили, що прем'єр-міністр впевнений, що повернеться.

Борис Джонсон буцімто сказав своїм помічникам, що повернеться вже через рік.

Що відомо про відставку Джонсона

Бориса Джонсона двічі намагалися відправити у відставку. На початку літа Консервативна партія спробувала висловити недовіру Джонсону.

Консерватори наголошували, що втратили віру в уряд Джонсона через скандал із вечіркою під час пандемії. Йдеться про порушення прем'єром карантину під час розпалу пандемії у травні 2020 року.

Ще один скандал, який призвів до відставки, пов'язаний з призначенням Кріса Пінчера на посаду парламентського організатора консерваторів. Раніше Пінчер був звинувачений у сексуальних домаганнях.

Попри це Джонсон зберіг посаду, адже більшість депутатів підтримали британського прем'єр-міністра. Після цього з уряду Британії на знак протесту почали йти міністри. На тлі тиску 7 липня Джонсон повідомив про те, що йде у відставку. Також він покинув крісло очільника Консервативної партії.

Тепер за крісло прем'єр-міністра Великої Британії поборються колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

