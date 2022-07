Джонсон якобы сказал своим помощникам, что вернется через год

Об этом говорится в статье Is Boris Johnson really planning another run at No 10?, вышедшей на страницах издания The Sunday Times. Многочисленные источники утверждают, что Джонсон верит в возвращение на должность премьер-министра, как и его герой Уинстон Черчилль.

Действующий премьер Британии опасается, что правящая Консервативная партия может проиграть выборы. Поэтому Джонсон предполагает, что он может стать тем человеком, который вернет консерваторов к власти.

Он считает, что тот, кто его заменит, может стать катастрофой, и мы можем вернуться сюда через несколько лет, проиграв всеобщие выборы, ища кого-то с динамизмом, чтобы вернуть партию к власти,

– сказал источник журналистов.

Бывший советник Джонсона Тим Монтгомери 22 июля написал в твиттере, что близкие к Джонсону источники сообщили, что премьер-министр уверен, что вернется.

Борис Джонсон якобы сказал своим помощникам, что вернется уже через год.

Что известно об отставке Джонсона

Бориса Джонсона дважды пытались отправить в отставку. В начале лета Консервативная партия попыталась выразить недоверие Джонсону.

Консерваторы отмечали, что потеряли веру в правительство Джонсона из-за скандала с вечеринкой во время пандемии. Речь идет о нарушении премьером карантина во время разжигания пандемии в мае 2020 года.

Еще один скандал, приведший к отставке, связан с назначением Криса Пинчера на должность парламентского организатора консерваторов. Ранее Пинчер был обвинен в сексуальных домогательствах.

Несмотря на это, Джонсон сохранил должность, ведь большинство депутатов поддержали британского премьер-министра. После этого из правительства Британии в знак протеста стали уходить министры. На фоне давления 7 июля Джонсон сообщил о том, что уходит в отставку. Также он покинул кресло главы Консервативной партии.

Теперь за кресло премьер-министра Великобритании сразятся бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

