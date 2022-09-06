Відповідну інформацію оприлюднили в Генштабі ЗСУ станом на вечір 6 вересня. Там пояснили, що ув'язненим за участь у війні окупанти пропонують амністію та інші "переваги". Ймовірно, якщо ці в'язні виживуть.

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Російські підрозділи відводять через втрати

Разом з тим, у зв'язку зі значними втратами, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності,

– повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, Генеральний штаб Збройних Сил України розповів, що ворожі підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Цим особам за участь у війні на стороні росії й проти України пропонують:

амністію;

громадянство російської федерації;

та навіть грошові виплати.

Очевидно, в'язні не думають про те, що велика ймовірність, що вони стануть "гарматним м'ясом". Тобто не отримають нічого та ще й загинуть.

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Росія мобілізує осіб з тюрем та з психдиспансеру

16 серпня наша розвідка повідомила, що навіть російські в'язні не хочуть їхати на війну в Україну, щоб не бути гарматним м'ясом. Саме тому вони почали влаштовують бунти. Зокрема, в Якутії в'язні хотіли потрапити в ізолятор, адже звідти їх би не відправили на війну.

Буквально 14 серпня стало відомо, що в Україні вже ліквідували понад 200 російських в'язнів, завербованих приватною військовою компанією вагнера.

5 вересня стало відомо, що в Петербурзі добровольців на війну набирають на сайті Психоневрологічного диспансеру.

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