У росії вже відбулося три хвилі мобілізації серед в'язнів. Третя виявилася критичною, адже там почалися бунти. Про це повідомили джерела 24 каналу в розвідці 16 серпня.

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В'язні відмовляються воювати, бо розуміють, що стануть "м'ясом"

Спочатку для участі у війні проти України набирали всіх охочих. Їм обіцяли амністію та великі зарплати за пів року "служби". Однак майже всі, хто пішли, давно загинули. А рідним в'язнів брешуть, що вони у колоніях.

Після таких втрат друга хвиля мобілізації була вже не зовсім добровільна. Під час третьої – над в'язнями почали знущатися і карати їх за непокору.

У колонії в селищі Харп Ямало-Ненецького округу відказників, які мали бойовий досвід, почали відправляти в ізолятор. Потім їм скасовували умовно-дострокове звільнення та відправляли на найважчу роботу. Відомо, що окупантів били й змушували воювати.

У Якутії після таких хвиль мобілізації стався невеликий бунт. В'язні намагалися потрапити до ізоляторів. Адже звідти їх би не змогли відправити "м'ясом" до України.

росіяни часто бунтують проти керівництва

Окупанти масово звільняються з армії, бо не хочуть воювати в Україні. Усе через величезні втрати росіян. Один із окупантів розповів матері в розмові, що майже всі військовослужбовці його підрозділу написала рапорт на звільнення. У полковника назбирався стос таких документів.

Невдоволення зростають і серед бурятів. Вони теж почали писати відмови від участі в бойових діях. Адже бурятія очолює список районів росії, з яких найчастіше гинуть окупанти.

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