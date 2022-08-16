У росії вже відбулося три хвилі мобілізації серед в'язнів. Третя виявилася критичною, адже там почалися бунти. Про це повідомили джерела 24 каналу в розвідці 16 серпня.
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В'язні відмовляються воювати, бо розуміють, що стануть "м'ясом"
Спочатку для участі у війні проти України набирали всіх охочих. Їм обіцяли амністію та великі зарплати за пів року "служби". Однак майже всі, хто пішли, давно загинули. А рідним в'язнів брешуть, що вони у колоніях.
Після таких втрат друга хвиля мобілізації була вже не зовсім добровільна. Під час третьої – над в'язнями почали знущатися і карати їх за непокору.
У колонії в селищі Харп Ямало-Ненецького округу відказників, які мали бойовий досвід, почали відправляти в ізолятор. Потім їм скасовували умовно-дострокове звільнення та відправляли на найважчу роботу. Відомо, що окупантів били й змушували воювати.
У Якутії після таких хвиль мобілізації стався невеликий бунт. В'язні намагалися потрапити до ізоляторів. Адже звідти їх би не змогли відправити "м'ясом" до України.
росіяни часто бунтують проти керівництва
- Окупанти масово звільняються з армії, бо не хочуть воювати в Україні. Усе через величезні втрати росіян. Один із окупантів розповів матері в розмові, що майже всі військовослужбовці його підрозділу написала рапорт на звільнення. У полковника назбирався стос таких документів.
- Невдоволення зростають і серед бурятів. Вони теж почали писати відмови від участі в бойових діях. Адже бурятія очолює список районів росії, з яких найчастіше гинуть окупанти.
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