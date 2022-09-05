"Другу армію світу" знищує артилерія з допомогою коптера. Про це повідомили у фонді "Повернись живим".

До теми Хотіли відпочинку, а мають пекло: росіяни, що втекли з Півдня, скаржилися путіну на погані умови

Як загарбники тікають на крадених велосипедах

На опублікованих кадрах видно, як Збройні Сили України завдали потужного удару по російських окупантах. Ті в паніці почали тікати – хтось пішки, а хтось на велосипедах. Ймовірно, росіяни думають, що їм вдасться вижити у такий спосіб, але наші захисники не залишать живими ні одного загарбника на наших територіях.

Окупанти намагались втекти від обстрілів на велосипедах: дивіться відео

Захисники України знаходять окупантів у полях, в "зеленці", у хатах та на подвір‘ях українців. І ніяка втеча не врятує росіян від нашого гніву: не варто було приходити на українську землю — "потому что в ней и останетесь"

– заявили у фонді.

У Мелітополі окупанти залишили свою військову базу

Контрнаступ ЗСУ неабияк лякає росіян. Вони турбуються про збереження не лише своїх позицій, а й свого життя, яке готові рятувати втечею.

Прикриття мирним населенням – одна з найбільш поширених тактик, яку використовують російські окупанти для стримання просування ЗСУ. Вони знають, що наші герої ніколи не завдадуть шкоди цивільним, тому намагаються цим користуватися.

У тимчасово окупованому Мелітополі вони облаштували одну зі своїх баз на території ПТУ №24. Навчальний заклад розташований в одному з найбільш густонаселених районів міста.

Раніше ворог збудував навколо нього паркан висотою 2,5 метра та звозив багато своєї бойової техніки. Тепер плани окупантів змінилися: вони залишили на місці бойової техніки муляжі та забрали з бази всі свої сили. Тепер вони очікують на удар ЗСУ, щоб зняти пропагандистські ролики про те, що наші герої нібито "обстрілюють мирне населення".

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