Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк під час брифінгу розповіла, що окупанти деморалізовані. За її словами, все більше росіян відмовляються воювати, інформує 24 канал.
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Які настрої переважають серед російських військових
Гуменюк прокоментувала офіційне повідомлення української влади про те, що в деяких російських частинах почалися заколоти. Окупанти не хочуть йти на війну проти України.
Серед людей на тому боці шириться розуміння, що перспектив в цій битві немає. Їх залишають, їх обмежують абсолютно логістично,
– сказала Гуменюк.
Крім того, вона похвалила роботу ЗСУ по логістичних центрах росіян. За її словами, це також мало вплив на настрій окупантів. Гуменюк додала, що полонені росіяни розповідали, що у їхніх підрозділах надто розхитані відносини з командуванням. Морально-психологічний стан російських окупантів погіршується.
Окупанти намагаються втекти з України
Росіяни вигадують різні способи, щоб зберегти власне життя. Окупанти намагаються завдати собі поранень, домогтися від командування узгодження відпусток та взагалі якщо не знайти варіант тікати додому, то хоча б перебувати подалі від фронту.
Через панічний страх зростає кількість дезертирів, які тікають з місць дислокації та намагаються дістатися кордону й перейти його поза пунктами пропусків.
Втрати ворога станом на ранок 5 вересня
- Особовий склад – 49 800;
- Танків – 2 068 одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 459 одиниць;
- артилерійських систем – 1 157 одиниць;
- РСЗВ – 294 одиниць;
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 236 одиниць;
- гелікоптерів – 206 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць;
- крилатих ракет – 205 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць;
- спеціальної техніки – 107 одиниць.