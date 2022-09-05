Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк під час брифінгу розповіла, що окупанти деморалізовані. За її словами, все більше росіян відмовляються воювати, інформує 24 канал.

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Які настрої переважають серед російських військових

Гуменюк прокоментувала офіційне повідомлення української влади про те, що в деяких російських частинах почалися заколоти. Окупанти не хочуть йти на війну проти України.

Серед людей на тому боці шириться розуміння, що перспектив в цій битві немає. Їх залишають, їх обмежують абсолютно логістично,

– сказала Гуменюк.

Крім того, вона похвалила роботу ЗСУ по логістичних центрах росіян. За її словами, це також мало вплив на настрій окупантів. Гуменюк додала, що полонені росіяни розповідали, що у їхніх підрозділах надто розхитані відносини з командуванням. Морально-психологічний стан російських окупантів погіршується.

Окупанти намагаються втекти з України

Росіяни вигадують різні способи, щоб зберегти власне життя. Окупанти намагаються завдати собі поранень, домогтися від командування узгодження відпусток та взагалі якщо не знайти варіант тікати додому, то хоча б перебувати подалі від фронту.

Через панічний страх зростає кількість дезертирів, які тікають з місць дислокації та намагаються дістатися кордону й перейти його поза пунктами пропусків.

Втрати ворога станом на ранок 5 вересня

Особовий склад – 49 800;

Танків – 2 068 одиниць;

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць;

артилерійських систем – 1 157 одиниць;

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць;

крилатих ракет – 205 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць;

спеціальної техніки – 107 одиниць.

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