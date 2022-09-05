Кількість ліквідованих російських загарбників зростає щодня. Країна-окупантка шукає нових військових.

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Не оминули навіть сайту Психоневрологічного диспансеру. Там добровольцям обіцяють:

право на отримання статусу ветерана бойових дій;

30% компенсації на оплату комунальних послуг;

позаконкурсний вступ до ВНЗ;

матеріальну допомогу.

Саме так росія оцінює життя своїх громадян.

Добровольців також шукають серед безхатченків Москви та Санкт-Петербурга

ЗМІ повідомили, що росія шукає нове "гарматне м'ясо" серед безхатченків Москви та Санкт-Петербурга.

У Санкт-Петербурзі місцевий чиновник завітав до притулку від однієї з благодійних організацій. З собою він приніс листівки, які запропонував працівникам поширити серед безхатченків.

У листівках мовилося, що влада шукає охочих на службу за контрактом. Шукають людей віком від 19 до 59 років. Вимога: освіта – не нижче середньої.

Черговий роздавати листівки не дозволив, відправив до керівництва. Але до керівництва ніхто не прийшов,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Розвідка США повідомила, що у росії – дефіцит особового складу. Країна-окупантка з усіх сил намагається залучити військових за контрактом.

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