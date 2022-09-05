Кількість ліквідованих російських загарбників зростає щодня. Країна-окупантка шукає нових військових.
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Не оминули навіть сайту Психоневрологічного диспансеру. Там добровольцям обіцяють:
- право на отримання статусу ветерана бойових дій;
- 30% компенсації на оплату комунальних послуг;
- позаконкурсний вступ до ВНЗ;
- матеріальну допомогу.
Саме так росія оцінює життя своїх громадян.
Добровольців також шукають серед безхатченків Москви та Санкт-Петербурга
ЗМІ повідомили, що росія шукає нове "гарматне м'ясо" серед безхатченків Москви та Санкт-Петербурга.
У Санкт-Петербурзі місцевий чиновник завітав до притулку від однієї з благодійних організацій. З собою він приніс листівки, які запропонував працівникам поширити серед безхатченків.
У листівках мовилося, що влада шукає охочих на службу за контрактом. Шукають людей віком від 19 до 59 років. Вимога: освіта – не нижче середньої.
Черговий роздавати листівки не дозволив, відправив до керівництва. Але до керівництва ніхто не прийшов,
– мовиться у повідомленні.
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