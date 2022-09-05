Число ликвидированных российских захватчиков растет каждый день. Страна-оккупант ищет новых военных.

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Не обошли даже сайт Психоневрологического диспансера. Там добровольцам обещают:

право на получение статуса ветерана боевых действий;

30% компенсации на оплату коммунальных услуг;

внеконкурсное поступление в ВУЗы;

материальную помощь

Именно так Россия оценивает жизнь своих граждан.

Добровольцев также ищут среди бездомных Москвы и Санкт-Петербурга

СМИ сообщили, что россия ищет новое "пушечное мясо" среди бездомных Москвы и Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге местный чиновник посетил приют от одной из благотворительных организаций. С собой он принес открытки, которые предложил работникам распространить среди бездомных.

В листовках говорилось, что власть ищет желающих на службу по контракту. Ищут людей в возрасте от 19 до 59 лет. Требование: образование – не ниже среднего.

Дежурный раздавать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел,

– говорится в сообщении.

Примите во внимание! Разведка США сообщила, что в россии дефицит личного состава. Страна-оккупант изо всех сил пытается привлечь военных по контракту.

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