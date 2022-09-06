Про оперативну ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що ворог веде обстріли з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії

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Ворог обстріляв Сумщину та Харківщину

Окупанти на Сіверському напрямку здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області.

Щодо Харківського напрямку, то там ворог обстріляв об'єкти у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман.

Яка ситуація на Донбасі

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог не вів активних наступальних дій на Слов'янському напрямку. Водночас обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке.

Щодо Краматорського напрямку, то вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського та Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка.

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На Авдіївському напрямку окупанти з мінометів та ствольної артилерії обстріляли Авдіївку, Опитне та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку з боку окупантів було обстріляно райони Мар'їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки.

Ворог проводив повітряну розвідку на Півдні

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Запорізькому напрямку росіяни здійснювали обстріли із артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір'я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного.

Водночас на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснивши понад 50 вильотів.

На Волинському та Поліському напрямках, як констатували в Генштабі, обстановка без суттєвих змін.

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Успіхи ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад вісім ударів.

Унаслідок цього було знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Як підкреслили у ЗСУ, удари були завдані для підтримки дій наземних угруповань.

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