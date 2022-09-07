"Спецоперация" пошла не по плану

Сначала противник, задействовав по крайней мере 2 БТГр из состава той же 144-й мотострелковой дивизии (сосредоточенной на северо-восточном направлении от Харькова в белгородской области "на всякий случай"), усиленных по крайней мере одним "батальоном мобилизационного резерва", попытался прорваться к линии Печенеги – Старая Гнилица. Но его постигла неудача.

Важное Каскад подкрался незаметно: ВСУ разбирают оборону оккупантов, как "Лего", на всех фронтах

Однако в дальнейшем командование противника поняло, что это направление не такое угрожающее, как "природный плацдарм" ВСУ, созданный излучиной реки Северский Донец южнее Балаклеи. Именно этим объясняются упорные и неоднократные попытки противника прорваться через Гусаровку на юг, по сути в тыл нашим подразделениям, вышедшим вплотную к рубежу Ивановка – Счастливое, на ближние северо-западные подступы к Изюму.

Удивительно, но до августа месяца российское командование никоим образом "не видело здесь никакой угрозы". И только в августе противник начал свои настойчивые атаки у Гусаровки".

Актуальное Лебединая песня путина, или Во что россия "завернула" план новых захватов

Удачный "сюрприз" для оккупантов

Честно говоря, я не знаю – читают меня в российских штабах или не читают. Пересказывает Арестович мои выводы в разговорах с Фейгиным, или не пересказывает. Это исключительно их дело. Однако одно я могу сказать точно – рашистские так называемые "военкоры" и все многочисленные "корреспонденты" с ватной стороны сейчас очень неправы в собственных оценках относительно своего командования.

Оно на самом деле в свое время не только пыталось помешать активным действиям ВСУ на правом фланге своей Изюмской группировки войск и вполне понимало свою слабость на этом участке фронта, но и стремилось коренным образом решить всю эту проблему. Другое дело, что этого у него них*ра не получилось, потому что оно так и не определилось, где именно будет "бо-бо" – севернее Балаклеи или южнее нее. Ну и не угадало, бывает. Собственно, так называемая "тайна 144-й мотострелковой дивизии" в эти дни по сути, думаю, перестанет быть таковой.

К теме – чем важно освобождение Балаклеи: смотрите видео