Про це у 6 вересня сказав президент Володимир Зеленський. Він звернувся до українців, які створюють інформаційну картину.

До теми Абсолютні герої, – Зеленський у вечірньому зверненні похвалив воїнів ЗСУ

"Будь ласка, звертайте свою увагу та увагу суспільства на те, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це 1300 кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші – ніби забувають", – сказав президент.

Захист держави потребує уваги

Зеленський наголосив, що українські захисники є героями на багатьох напрямках. Мовиться і про Донбас, і про Харківщину, і Запорізьку область і увесь Південь.

І у прикордонних районах півночі та сходу країни. Захист всієї держави потребує однаково щирої та серйозної уваги,

– сказав Зеленський.

Подяка від президента

За словами Зеленського, лише за першу половину 6 вересня захисники збили 5 з 6 російських ракет Х-101. Вони є дорогою втратою для росії.

"Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування "Південь". Молодці, хлопці!", – сказав Зеленський.

Зверніть увагу – вечірнє звернення українського президента: дивіться відео