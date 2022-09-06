Об этом 6 сентября сказал президент Владимир Зеленский. Он обратился к украинцам, создающим информационную картину.

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"Пожалуйста, обращайте свое внимание и внимание общества на то, что жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта. Это 1 300 километров активных боевых действий. И это просто несправедливо, когда об отдельных участках фронта говорят очень много, а о других – словно забывают ", – сказал президент.

Защита государства требует внимания

Зеленский подчеркнул, что украинские защитники – герои на многих направлениях. Речь идет и о Донбассе, и о Харьковщине, и о Запорожской области и обо всем Юге.

И в приграничных районах севера и востока страны. Защита всего государства требует одинаково искреннего и серьезного внимания,

– сказал Зеленский.

Благодарность от президента

По словам Зеленского, только за первую половину 6 сентября защитники сбили 5 из 6 российских ракет Х-101. Это дорогостоящая потеря для россии.

"Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг". Молодцы, ребята!", – сказал Зеленский.

Обратите внимание – вечернее обращение украинского президента: смотрите видео