росія намагається залучити до війни проти України усі можливі сили, особливу надію вони покладають на найманців-вагнерівців. Втім, ті також можуть похизуватися великими втратами й відсутністю якісної заміни.

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вагнерівці потрапили у полон ЗСУ

Наші відважні герої показали кадри, як беруть у полон російських найманців з пвк вагнера.Зокрема, воїнам ЗСУ вдалося взяти у полон одразу дві групи вагнерівців. Що ж, як зазначили самі герої: для обмінного фонду багато пвк-шників не буває!

Відео захоплення вагнерівців у полон:

Війна росії з Україною: останні новини

"Бавовна" у Криму дуже налякала російських окупантів. Після серії потужних вибухів на своїх базах вони в авральному режимі перекидають свою авіацію вглиб півострова та на територію росії.

чорноморський флот ворога отримав нового командира, ним став віце-адмірал віктор соколов. Гучного представлення не було – росіяни тепер дуже бояться проводити якісь заходи.

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