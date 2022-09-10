Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что, освободив Купянск, ВСУ полностью перережут логистику изюмской группировки российских войск.

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Чем важен Купянск

Жданов отметил, что Купянск является основным логистическим узлом по обеспечению изюмской группировки российских войск. Ведь там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных дорог.

Овладение этим городом фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск,

– сказал военный эксперт.

То есть, пояснил он, в таком случае можно будет говорить, что изюмская группировка оккупантов будет находиться в оперативном окружении нашими войсками.

Что такое оперативное окружение

Жданов пояснил, что военный термин "оперативное окружение" означает, что наши войска фактически полностью перекроют Слобожанское оперативное направление.

Поэтому мы говорим не просто об окружении,

– подчеркнул он.

По словам военного эксперта, Балаклея была в окружении, а точнее – в полуокружении. Когда ВСУ ее обошли, то захватчики, не успевшие отступить с нее, сдавались в плен после зачистки нашими войсками. Это тактика.

Когда мы перекрываем полностью оперативное направление и логистические пути, то это уже оперативное искусство,

– заявил Жданов.

То есть, резюмировал военный эксперт, масштаб гораздо больше.

Жданов объяснил, какое значение будет иметь освобождение Купянска: смотрите видео

Могут россияне форсировать реку Оскил

Жданов заметил, что там, где река Оскил самая широкая, ее форсирование даже с помощью понтонных средств будет очень сложным. Она фактически является препятствием. У россиян остается только малое окно в направлении Изюма на Лиман.

Но мы можем осуществлять огневой контроль этого участка местности за счет наших дальнобойных систем – как ствольной артиллерии, так и реактивной,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что российская группировка там сейчас может насчитывать до 10 тысяч военнослужащих. То есть около 12 – 15 батальонно-тактических групп находятся на линии фронта вокруг Изюма.

Жданов добавил, что Оскол можно форсировать на отрезке, который ближе к Изюму. Но все зависит от нашей разведки и возможностей артиллерии.

Важно! В Пентагоне заявили, что видят обнадеживающие признаки в украинском контрнаступлении в Херсонской и Харьковской областях. За событиями очень внимательно следят.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: последние новости

Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта . Как отметили в Генштабе, за несколько последних дней защитникам нашего государства в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.

8 сентября ВСУ уволили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг .

Также Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра в Харьковской области, о чем ранее сообщалось в соцсетях.

Российские войска убегая с Харьковщины не успевают прихватить с собой ничего . Так что оставляют технику и огромные склады боекомплектов ближним – украинским защитникам.

В целом Силы обороны Украины уже освободили около 30% территории Харьковской области. Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что там пленили очень много российских военных.

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