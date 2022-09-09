Про це повідомили в українській розвідці. Внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках окупанти шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень.

Варто прочитати До Ізюма і Куп'янська росіяни перекидають стару техніку, а путін екстрено збирає радбез

Розвідники розповіли, що відбувається з окупаційними підрозділами

У Харківській області окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв'язку. Наразі загарбники телефонують рідним з проханнями зв'язатися з командуванням та з'ясувати, куди їм рухатися далі.

Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України,

– розповіли у розвідці.

Окрім цього, росіяни намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку. Вони обстрілювали позиції ЗСУ з танків та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок".

Проте самі ж зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Загарбники скаржаться на потужний наступ українських захисників, а також на відсутність боєкомплекту та техніки.

"Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки", – додали в ГУР.

Своєю чергою, на Дніпропетровському напрямку росіяни також намагаються утримати свої позиції. Проте серед них наростає невдоволення новим підкріпленням – більшості "новобранців" по 55 – 60 років. ️

"Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли "свіжих" солдат з території рф. Втім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях", – зауважили розвідники.

Також ГУР стало відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк рф припинив своє існування. Усі військовослужбовці – або поранені, або вбиті. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані. ️

Водночас російські пропагандисти розповідають про те, що контрнаступ ЗСУ – це буцімто фейкова "піар-акція". Вони намагаються переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – це "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу, а все надане західне озброєння та військову техніку вже продали невідомим покупцям.

Цікаво! 237-й десантно-штурмовий полк дислокується в Пскові. Окрім війни в Україні, він брав участь в бойових діях в Афганістані та Чечні.

Буде цікаво – Залужний вперше прокоментував успіхи на фронті: дивіться відео