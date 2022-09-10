Что ждет россиян у Изюма

Успехи ВСУ прокомментировал советник Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютуб-канала российского правозащитника Марка Фейгина.

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Он анонсировал, что к изюмской группировке российских войск с Юга подкрадывается большой "сюрприз". Кроме того, он рассказывал что возле Изюма у россиян уже полный коллапс и катастрофа – вражеские войска "выносят как цунами".

ВСУ прошли в тыл оккупантов

По его словам, украинские военные смогли продвинуться вглубь тыла противника и получили существенный результат. Защитники обходят очаги сопротивления противника, а там, где их блокирует небольшое количество российских сил, применяют артиллерию, танки и авиацию.

Таким образом, они не просто пошли вперед, но и перерезали россиянам главные пути, захватили большое количество складов с боеприпасами и техникой, а также взяли в плен многих оккупанты. Все захваченное пойдет на вооружение ВСУ.

По понятным причинам Арестович не называл никаких городов и цифр, отметив, что нужно ждать официальной и точной информации от Генштаба.

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Изюм может остаться отрезанным

Заметим, по данным американского Института изучения войны, в ближайшие дни украинские военные могут перерезать врагу наземные пути сообщения с Изюмом. Это, вероятнее всего, приведет к разрушению российских позиций в этом районе.

Как пояснил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, там уже нет дорог, по которым можно было бы выйти из Изюма, не говоря уже о том, чтобы как-то обеспечивать Изюмскую группировку. По его словам, единственным выходом для вражеских военных является форсирование рек и водохранилищ, но сделать это за короткое время практически невозможно.