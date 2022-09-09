У россиян почти нет шансов убежать из Изюма

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, там практически нет дорог, которыми они могли бы выйти, чтобы не повторить судьбу своих коллег из 237 десантно-штурмового полка россии.

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Единственным выходом для вражеских военных остается форсирование рек и водохранилищ.

Для того чтобы войскам выйти из Изюма, им нужно сначала форсировать Северский Донец, а дальше через Оскольское водохранилище перебираться в сторону Луганской области и выдвигаться на россию,

– объяснил Свитан.

Он добавил, что форсирование таких преград за короткое время практически невозможно, поэтому группировка, которая находится в Изюме и на правом берегу в сторону Славянска, фактически обречена – она будет уничтожена, потому что просто не успеет переправиться и уйти.

"А уже работа по так называемому Изюмскому котлу и Балаклейскому плацдарму будет идти несколько недель с полной зачисткой до границ Оскольского водохранилища", – заметил военный эксперт.

Оттуда россиянам вряд ли удастся выйти. Это теоретически можно сделать только через южную часть Оскольского водохранилища, но там очень узкая полоса прохода, которая простреливается нашими войсками со стороны Славянска. Кроме того, к югу от Лимана также был организован плацдарм, где уже освободили несколько сел, поэтому ВСУ будут "поджимать" врага и оттуда.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал о положении врага в Изюме: смотрите видео

Украинские военные освободили 30 населенных пунктов в Харьковской области

В традиционном вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что Вооруженные Силы Украины освободили и взяли под свой контроль более 30 населенных пунктов Харьковской области.

Несколько ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за последние дни нашим защитникам удалось деоккупировать более 1000 квадратных километров украинской земли. Он подчеркнул, что военным очень тяжело, но они прилагают все усилия, чтобы продвигаться.