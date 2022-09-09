У росіян майже немає шансів втекти з Ізюма

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, там практично немає доріг, якими вони могли б вийти, щоб не повторити долю своїх колег з 237-го десантно-штурмового полку росії.

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Єдиним виходом для ворожих військових залишається форсування річок і водосховищ.

Для того, щоб військам вийти з Ізюма, їм потрібно спочатку форсувати Сіверський Донець, а далі через Оскільське водосховище перебиратися в бік Луганської області та висуватися на росію,

– пояснив Світан.

Він додав, що форсування таких перепон за короткий час практично неможливе, тому угруповання, яке перебуває в Ізюмі і на правому березі в бік Слов'янська, фактично приречене – воно буде знищене, бо просто не встигне переправитися і піти.

"А вже робота по так званому Ізюмському котлу та Балаклійському плацдарму буде йти кілька тижнів з повною зачисткою до кордонів Оскільського водосховища", – зауважив військовий експерт.

Звідти росіянам також навряд чи вдасться вийти. Це теоретично можна зробити лише через південну частину Оскільського водосховища, але там дуже вузька смуга проходу, яка прострілюється нашими військами з боку Слов'янська. Крім того, південніше Лиману також був організований плацдарм, де вже звільнили кілька сіл, тож ЗСУ "підтискатимуть" ворога і звідти.

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Українські військові звільнили 30 населених пунктів на Харківщині

У традиційному вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Збройні Сили України звільнили та взяли під свій контроль понад 30 населених пунктів Харківської області.

Дещо раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за останні дні нашим захисникам вдалося деокупувати понад 1000 квадратних кілометрів української землі. Він наголосив, що військовим дуже важко, але вони докладають усіх зусиль, щоб просуватися.