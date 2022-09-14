Зеленский заявил, что на полуострове живут наши люди. Он уверен, что мы обязательно освободим Крым, сообщает 24 канал.

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Как Зеленский обратился к жителям Крыма

Украинский президент отметил, что жители временно оккупированного Крыма все эти годы находятся под давлением российской пропаганды, но когда Украина вернется на полуостров, крымчане увидят ложь российского телевидения и пропаганды.

Потому что мы знаем, что правда на нашей стороне,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что жители всех временно оккупированных территорий Украины, в том числе Крыма, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь.

"Мы должны посылать сигналы нашим людям, которые пока, к сожалению, находятся в оккупации. И мой сигнал людям в Крыму: мы знаем, что это наши люди, и это ужасная трагедия, что они в оккупации более восьми лет. Мы туда вернемся "Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наши люди", – подчеркнул Зеленский.

Когда Украина сможет вернуть Крым

ВСУ способны отбросить россиян на позиции по состоянию на 23 февраля, а затем и вернуть Крым. Однако для этого необходимо выполнить определенные условия. Об этом в интервью 24 каналу рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Ходжес заявил, что удары по Крыму были чрезвычайно важны, ведь они показали, что оккупанты не могут защитить свою так называемую "святую землю". Да и сами россияне не хотят ее защищать, так как они начали сломя голову оттуда убегать сразу после первой атаки.

"До конца этого года Украина сможет отбросить россиян за линию разграничения до 23 февраля при условии, что мы обеспечим все необходимое. А Крым уже в следующем году будет под украинским контролем", – заявил Ходжес.

Он подытожил, что, если не выполнить все предыдущие условия, все затянется и кремль получит преимущество.

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