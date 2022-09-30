Да, наши ВСУ заканчивают операцию по окружению группировки российских захватчиков. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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Жданов считает, что следующий шаг:

или планомерное уничтожение русских войск в Лимане;

или принуждение к сдаче находящегося там гарнизона.

Первый серьезный котел

Масштаб оцепления оценить трудно, заметил Жданов, ведь мы не знаем, какое количество российских войск туда попало. Накануне сообщалось, что захватчики срочно покидают Лиман. Речь шла о главных силах 20-й общевойсковой армии вооруженных сил России.

Главное, что это первый серьезный котел за всю военную кампанию с февраля. И это политическая победа Украины,

– подчеркнул военный эксперт.

Освобождение Лимана: последние новости

По мнению экспертов, именно с Лимана ВСУ могут начать деоккупацию Луганской области. Наши защитники прорвали вражескую оборону в районе Ставок, в 10 километрах к северу от Лимана. Об этом заявили в американском Институте по изучению войны.

Украинские защитники зашли в Ямполь, юго-восточнее Лимана. В сети показали видео, на котором украинский военный отметил: "Ну что, котики, Ямполь наш". Заметим, что официального подтверждения об освобождении поселка от военного руководства Украины не было.

Традиционно у российских пропагандистов началась истерика, как и после успеха на Харьковщине. Соловьев кричал: "Довольно терять территории. Давайте уже по-настоящему". Кажется, захватчики его так и не услышали.

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