Роликом із закликом до російських військових поділився захисник України з позивним "Еней". У ньому голос за кадром оголошує умови, за яких ворог може не поповнити статистику втрат ворога у Лимані.

Читайте також ЗСУ оточують росіян у Лимані: що відбувається навколо міста та чому це так важливо

Складіть зброю та здавайтеся в полон

У відео наголошують на тому, що Сили оборони України вже захопили Лиман. Окупанти наразі оточені з усіх сторін, тож опиратися їм немає сенсу. Якщо ж вони спробують це зробити, то лиш поповнять статистику втрат ворога.

Також озвучені умови, яких повинні дотриматися загарбники, які не хочуть гинути безглуздою смертю. Їм потрібно:

вийти на найближчу дорогу або ж до населеного пункту;

скласти зброю й очікувати на представників ЗСУ;

робити це слід з піднятими руками.

Російських військових закликають здатися: відео

Пам'ятайте – своїй владі ви не потрібні! Для них ви – "гарматне м’ясо". Ви потрібні своїм близьким вдома,

– наголошують у відео.

ЗСУ можуть дуже скоро звільнити Лиман

Відповідне твердження озвучили в Інституті з вивчення війни. Там зауважили, що окупанти продовжують відступ від населених пунктів, розташованих неподалік самого Лиману.

Ці дані підтверджують як самі "представники" псевдореспублік, так і російські військові кореспонденти. Тож ворог наразі хоч і тримає під контролем Лиман, свої позиції він покинув у Дробишеві та Ямполі. Що стосується останнього населеного пункту, то інформацію про його звільнення підтвердив глава держави Володимир Зеленський.

Наразі відомо, що росіяни буцімто контролюють автодорогу з самого Лимана до Торського. Водночас слід розуміти, що захисники України вже встигли перекрити шлях Дробишеве – Торське, що в районі селища Ставки.

Російські джерела також доповідають про активність розвідувально-диверсійних груп. Їх ворог зафіксував на трасі Сватове – Торське, розташованій на північний схід від Лимана. Окупанти вже бідкаються, що їм вдалося перетнути річку Жеребець. Крім того, ворог відступає до району Торського через активні артилерійські обстріли. Їх підтверджує геолокація на кадрах.

Усе це вкупі дозволяє аналітикам з Інституту з вивчення війни припустити, що Лиман ЗСУ звільнять невдовзі. Мовиться про найближчі 72 години або ж до 4 жовтня. Зауважимо, що попередній прогноз щодо Куп'янська здійснився. Його озвучили 9 вересня, а вже 10 наші військові були в місті та підіймали прапор України.

Варте уваги – в оточеному Лимані 5 тисяч російських військових: дивіться відео