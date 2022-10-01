Росія визнала втрату Лимана

Водночас в Росії вже визнали втрату Лимана. До того ж, як завжди, дуже "феєрично" – говорять щось про більш "вигідні" рубежі. Про це повідомляють росЗМІ та міноборони Росії.

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У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська відведені з Червоного Лиману на вигідніші рубежі,

– заявили в мо РФ.

Росія продовжує "тримати обличчя", й вішає брехню самій собі на вуха. Російське військове командування вкотре намагається переконати всіх у тому, що хід війни в Україні йде так, бо це за їхньою стратегією.

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