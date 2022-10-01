Росія визнала втрату Лимана
Водночас в Росії вже визнали втрату Лимана. До того ж, як завжди, дуже "феєрично" – говорять щось про більш "вигідні" рубежі. Про це повідомляють росЗМІ та міноборони Росії.
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У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська відведені з Червоного Лиману на вигідніші рубежі,
– заявили в мо РФ.
Росія продовжує "тримати обличчя", й вішає брехню самій собі на вуха. Російське військове командування вкотре намагається переконати всіх у тому, що хід війни в Україні йде так, бо це за їхньою стратегією.
ЗСУ оточили Лиман: що треба знати
- Українські війська оточили окупантів в місті Лиман. Зараз там перебувають близько 5 тисяч російських військових і їм немає куди відходити. ЗСУ відрізали всі великі шляхи відходу та постачань.
- Експерти з Інституту вивчення війни переконані, що ЗСУ звільнять Лиман у найближчі 72 години. Попередній їхній прогноз щодо Куп'янська справдився.
- В обід 1 жовтня українські захисники підняли синьо-жовтий стяг на стелі міста. Втім, бої ще тривають.
- На думку експертів, саме з Лиману ЗСУ можуть почати деокупацію Луганщини. Наші захисники прорвали ворожу оборону в районі Ставок, за 10 кілометрів на північ від Лиману. Про це заявили в американському Інституті з вивчення війни.
- Також напередодні українські захисники зайшли у Ямпіль, що на південний схід від Лимана. У мережі показали відео, на якому український військовий зазначив: "Ну що, котики, Ямпіль наш".
- До слова, експерт Олег Жданов заявляв, що майбутнє звільнення Лиману дасть українським військовим змогу просуватися за двома напрямками – або на Сватове, або Сєвєродонецьк.
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