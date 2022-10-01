Россия признала потерю Лимана

В то же время в России уже признали потерю Лимана. К тому же, как обычно, очень "феерично" – говорят что-то о более "выгодных" рубежах. Об этом сообщают РосСМИ и минобороны России.

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В связи с созданием угрозы оцепления союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи,

– заявили в РФ.

Россия продолжает "держать лицо" и вешает лапшу самой себе на уши. Российское военное командование в очередной раз пытается убедить всех в том, что ход войны в Украине идет так, потому что это по их стратегии.

ВСУ оцепили Лиман: коротко

Украинские войска оцепили оккупантов в городе Лиман. Сейчас там находятся около 5 тысяч российских военных и им некуда отходить. ВСУ отрезали все большие пути отхода и поставок.

Эксперты из Института изучения войны убеждены, что ВСУ освободят Лиман в ближайшие 72 часа. Предварительный их прогноз относительно Купянска оправдался.

В обед 1 октября украинские защитники подняли сине-желтое знамя на стелле города. Впрочем, бои еще продолжаются.

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