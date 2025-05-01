Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского историка Александра Алферова в YouTube.

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Какой Папа Римский был похоронен в Украине

Алферов рассказал, что первым Папой Римским, чья судьба тесно связана с территорией современной Украины, был Святой Климент I.

В 101 году в Херсонесе в Крыму был казнен четвертый Папа Римский Климент I. Он был учеником апостола Петра I, сослан на периферию тогдашней римской языческой империи в Крым, в Херсонес,

– отметил историк.

Мозаика Климента I в Киевском Софийском соборе / Фото Wikipedia

Дальнейшая история его мощей также имеет украинский след. В 861 году Святой Кирилл перевез их часть в Рим, тогда как остальные остались в Херсонесе, откуда их впоследствии вывез в Киев Владимир Святой.

В течение длительного времени мощи Климента I хранились в Десятинной церкви, а затем были перенесены в Киево-Печерскую лавру, где череп понтифика хранится до сих пор.

Кто еще из понтификов мог быть похоронен в Украине

Алферов добавил, что был еще один Папа Римский, чья судьба связана с территорией Украины – Святой Мартин I.

Мартин I был также сослан в Херсонес и умер в 655 году,

– рассказал историк.

В то же время Алферов отметил, что точное место захоронения понтифика остается неизвестным.