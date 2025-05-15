Різним регіонам притаманні різні вишиванки. 24 Канал детальніше розповідає про них.

Дивіться також Видаються однаковими, але різниця принципова: чим вишита сорочка відрізняється від вишиванки

Полісся

На півночі України вишиванки здебільшого виконані у темних кольорах – чорному, бордовому, синьому. Часто використовують геометричні орнаменти, а техніка "занизування" створює стриманий, але глибокий образ.



Вишиванка Полісся / Скриншот із відео

Поділля

Цей регіон славиться яскравими кольорами та рослинними мотивами. Тут часто можна побачити червоно-чорну або червоно-синю вишивку з квітами, гілочками, стилізованими деревами.

Галичина (зокрема, Львівщина та Івано-Франківщина)

Галицькі вишиванки вирізняються дрібною, філігранною вишивкою хрестиком. Часто використовуються червоні, чорні та жовті кольори, а орнаменти мають сакральний підтекст.



Вишиванка Львівщини / Фото із соцмереж

Буковина та Покуття

Вишиванки цих регіонів – справжнє мереживо з бісеру, гладдю та хрестиком. Традиційні кольори – бордовий, зелений, чорний. Часто присутній дрібний орнамент, розміщений дуже щільно.

Закарпаття

Тутешні сорочки яскраві та насичені, з великою кількістю кольорів. Характерні кольорові стрічки, хрестикові й гладдєві техніки, а також зображення квітів і птахів.

Наддніпрянщина

Класичні українські вишиванки – біла сорочка з червоною та чорною вишивкою. Орнаменти здебільшого геометричні: ромби, ламані лінії, хрести.



Полтавська вишиванка / Фото Суспільного

Слобожанщина

Тут переважає біла вишивка по білому полотну або ніжні пастельні відтінки. Це найбільш “вишукані” вишиванки – витончені й стримані, часто з мереживом.

Південь України (Одещина, Херсонщина, Миколаївщина)

Цей регіон увібрав риси різних культур. Тут можна побачити як класичні українські мотиви, так і болгарські, гагаузькі, грецькі вкраплення. Вишивка – переважно кольорова, з великою кількістю квіткових мотивів.

Історик Олександр Алфьоров розповів, що Україна в минулому могла мати іншу назву, яка використовувалася в літературі і на картах. Ця назва походить від ідентифікації руської шляхти з сарматським племенем Роксолан, але з часом вона поступилася народній назві "Україна".