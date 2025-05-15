Розуміння цих відмінностей допомагає краще усвідомити культурні традиції. 24 Канал пояснює, у чому різниця між вишиванкою та вишитою сорочкою.

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Що таке вишиванка

Вишиванка сьогодні – це не лише вишита сорочка, як раніше. Під цим словом мають на увазі будь-який сучасний одяг із елементами вишивки. Це можуть бути жакети, сукні, блузи, спідниці, жилети.

Головна ознака сучасної вишиванки – свобода інтерпретації. Дизайнери сміливо експериментують з формами, кольорами, поєднують традиційні мотиви з сучасними символами, або вишивають звичні орнаменти у кольорах пікселя.

У чому унікальність вишитої сорочки

На відміну від вишиванки, вишита сорочка – це частина українського народного костюма. Вона має чітко визначений крій, орнамент і символіку. Її вигляд залежить від регіону, статі, віку та соціального статусу носія. Саме тому такі сорочки сьогодні зберігаються в музеях як культурна спадщина.

Як виглядають вишиті сорочки / Фото "Локальна історія"

У вишиту сорочку закладається глибокий зміст, а орнаменти передаються з покоління в покоління. Крізь час вона зберігає свою унікальність і є носієм генетичного коду.

Таким чином, важливо пам'ятати, що вишиванка – про адаптацію традицій до сучасного життя, а вишита сорочка – про збереження автентики.