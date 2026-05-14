Про те, чим цікаве найстаріше місто в Україні, розповідає Суспільне.

Яке місто вважається найстарішим в Україні?

У 2018 році міська рада Кілії визначила датою заснування міста 682 рік до нашої ери. Таким чином місто формально випередило за віком Білгород-Дністровський та такі міста, як Київ, Чернігів і Коростень. Однак безперервне існування міста з античних часів науково не доведене. Відомо лише, що ще за часів давніх греків тут існував важливий порт.

Кілія – районний центр в Одеській області з населенням близько 19,5 тисячі людей. Місто розташоване на березі Дунаю, а до кордону з Румунією – лише кілька хвилин автомобілем. Цікаво, що на протилежному березі розташована румунська Стара Кілія, однак, попри назву, українське місто вважають давнішим.

Де розташована Кілія: дивіться на карті

Туристи приїжджають до Кілії за домашнім вином, дунайським оселедцем і місцевою полуницею. Втім, найбільше запам'ятовується атмосфера самого міста.

Автори YouTube-каналу про подорожі Україною Прокопенки зазначають, що Кілія попри свій вік має вигляд старого міста, але асоціюється радше з радянською провінцією 1960 – 1970-х років, а не з античністю чи середньовіччям. Саме цей контраст і створює її особливий колорит.

У чому була особливість Кілії в давнину?

Кілія розташована приблизно за 40 кілометрів від місця впадіння Дунаю в Чорне море, що робило її зручним пунктом для перевантаження товарів між річковими та морськими суднами.

У різні епохи стратегічне значення Кілії розуміли як давні греки, так і генуезці, які звели тут фортецю. За часів Османської імперії місто також ставало ціллю козацьких походів під проводом Северина Наливайка та Івана Сулими.

Яке походження назви міста?

Назва міста досі залишається предметом дискусій. Як зазначається на сайті Енциклопедії Сучасної України, більшість дослідників вважають, що назва міста походить від турецького слова "кілі", яке означає глинистий берег – саме такими є береги в дельті Дунаю.

Старовинна карта міста Кілія / Фото Wikipedia

Існує версія, що Кілія – варіант звучання давнього іменування тутешнього поселення Ахіллія. За легендою, саме так вперше почав його називати Александр Македонський – на честь міфічного героя Троянської війни Ахілла.

Цікаво! Поблизу Кілії розташований острів Зміїний, де стояв храм Ахілла, яким опікувалася грецька колонія Ольвія.

За іншою версією, назва міста походить від грецького слова, що означає "амбар" або "склад". Ймовірно, через те, що місто здавна було перевалочним торговим пунктом. Водночас генуезці та венеціанці, які тут торгували, мали для міста власну назву – Лікостома.

Яке ще давнє місто розташоване на Одещині?

Історик Олександр Алфьоров розповів, що історія Білгород-Дністровського налічує понад 2 500 років. Місто на березі Дністровського лиману заснували грецькі колоністи ще у VI столітті до нашої ери під назвою Офіуса, а згодом його перейменували на Тіру.

У різні періоди населений пункт перебував під владою Київської Русі, Болгарського царства, Угорського королівства, Золотої Орди, Молдовського князівства та Османської імперії. За словами історика, у часи Київської Русі місто називали Білградом або Білгородом, а пізніше воно мало назви Аспрокастру, Монкастро та Маврокастро.

У XIII–XIV століттях місто стало відомим як Аккерман, і саме під цією назвою увійшло до складу української держави у 1918 році. У 1999 році Білгород-Дністровський відзначив 2 500-річний ювілей, а ЮНЕСКО визнала його одним із найстаріших міст світу.