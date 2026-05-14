О том, чем интересен самый старый город в Украине, рассказывает Суспільне.

Какой город считается самым старым в Украине?

В 2018 году городской совет Килии определил датой основания города 682 год до нашей эры. Таким образом город формально опередил по возрасту Белгород-Днестровский и такие города, как Киев, Чернигов и Коростень. Однако непрерывное существование города с античных времен научно не доказано. Известно лишь, что еще во времена древних греков здесь существовал важный порт.

Килия – районный центр в Одесской области с населением около 19,5 тысяч человек. Город расположен на берегу Дуная, а до границы с Румынией – всего несколько минут на автомобиле. Интересно, что на противоположном берегу расположена румынская Старая Килия, однако, несмотря на название, украинский город считают более древним.

Туристы приезжают в Килию за домашним вином, дунайской сельдью и местной клубникой. Впрочем, больше всего запоминается атмосфера самого города.

Авторы YouTube-канала о путешествиях по Украине Прокопенко отмечают, что Килия несмотря на свой возраст имеет вид старого города, но ассоциируется скорее с советской провинцией 1960 – 1970-х годов, а не с античностью или средневековьем. Именно этот контраст и создает ее особый колорит.

В чем была особенность Килии в древности?

Килия расположена примерно в 40 километрах от места впадения Дуная в Черное море, что делало ее удобным пунктом для перегрузки товаров между речными и морскими судами.

В разные эпохи стратегическое значение Килии понимали как древние греки, так и генуэзцы, которые возвели здесь крепость. Во времена Османской империи город также становился целью казацких походов под руководством Северина Наливайко и Ивана Сулимы.

Каково происхождение названия города?

Название города до сих пор остается предметом дискуссий. Как отмечается на сайте Энциклопедии Современной Украины, большинство исследователей считают, что название города происходит от турецкого слова "кили", которое означает глинистый берег – именно такими являются берега в дельте Дуная.

Старинная карта города Килия / Фото Wikipedia

Существует версия, что Килия – вариант звучания древнего наименования здешнего поселения Ахиллия. По легенде, именно так впервые начал его называть Александр Македонский – в честь мифического героя Троянской войны Ахилла.

Интересно! Вблизи Килии расположен остров Змеиный, где стоял храм Ахилла, которым занималась греческая колония Ольвия.

По другой версии, название города происходит от греческого слова, что означает "амбар" или "склад". Вероятно, из-за того, что город издавна был перевалочным торговым пунктом. В то же время генуэзцы и венецианцы, которые здесь торговали, имели для города собственное название – Ликостома.

Какой еще древний город расположен в Одесской области?

Историк Александр Алферов рассказал, что история Белгород-Днестровского насчитывает более 2 500 лет. Город на берегу Днестровского лимана основали греческие колонисты еще в VI веке до нашей эры под названием Офиуса, а впоследствии его переименовали в Тиру.

В разные периоды населенный пункт находился под властью Киевской Руси, Болгарского царства, Венгерского королевства, Золотой Орды, Молдавского княжества и Османской империи. По словам историка, во времена Киевской Руси город называли Билградом или Билгородом, а позже он имел названия Аспрокастра, Монкастро и Маврокастро.

В XIII–XIV веках город стал известным как Аккерман, и именно под этим названием вошел в состав украинского государства в 1918 году. В 1999 году Белгород-Днестровский отметил 2 500-летний юбилей, а ЮНЕСКО признала его одним из старейших городов мира.