Чому Париж не знищили під час відступу німців у період Другої світової війни, розповідають у Smithsonian magazine.

Як під час Другої світової французьку столицю врятували попри наказ Гітлера?

Під час німецької окупації Париж став одним із небагатьох великих міст Європи, які уникнули масштабного знищення. Хоч Адольф Гітлер наказував Дітріху фон Хольтіцу, своєму головному генералу в Парижі, знищити усі паризькі водопровідні споруди та електростанції, а також десятки мостів через річку Сену: від багатовікового Пон-Нефа до приголомшливого Пон-Олександра III.

У міру зростання повстання, яке виникло в Парижі у 1944 році, накази Гітлера Хольтіцу посилювалися. І вже 20 серпня того року лідер нацистів вимагав "найширших руйнувань" у місті.

Париж не повинен потрапити до рук ворога, або, якщо це станеться, він повинен знайти там лише поле руїн,

– казав Гітлер.

Про цей маловідомий факт розповідає й українська гідеса @maryna_lifeandtravel у Threads. Коли союзники наближались до Парижа, Гітлер наказав знищити місто, але цього так і не трапилося.

Німецький генерал Дітріх фон Хольтіц наказ не виконав. Саме тому Париж не повторив долю багатьох зруйнованих європейських міст,

– зазначила вона.

За даними Britannica, військовий комендант Парижа Дітріх фон Хольтіц справді отримав наказ знищити ключові об'єкти міста у разі відступу німецьких військ. Однак він відмовився його виконувати та капітулював перед союзниками.

Водночас історики й досі дискутують, чи саме фон Хольтіц "врятував Париж", адже як пише видання La Vanguardia Historia y Vida, на той момент німецька армія вже мала обмежені ресурси для реалізації такого масштабного знищення.

Чи відвідував Гітлер Париж?

Ще влітку 1940 року, після капітуляції Франції, Адольф Гітлер здійснив свою першу й водночас єдину поїздку до Парижа. Візит тривав лише кілька годин, однак став одним із найвідоміших епізодів Другої світової війни.

Як пише History, під час візиту його супроводжували архітектор Альберт Шпеєр та скульптор Арно Брекер. Цей візит відбувався рано вранці, аби привертати менше уваги.

За словами української гідеси, Гітлер провів у французькій столиці насправді лише кілька годин.

23 червня 1940 року, після капітуляції Франції, Адольф Гітлер приїхав до Парижа на дуже короткий візит. Він побував біля Опери Гарньє, Трокадеро, Дому Інвалідів і зробив знамените фото на фоні Ейфелевої вежі,

– написала вона.

Цікаво, що така зупинка справила на нього найбільше враження, адже після відвідин він нібито назвав цей момент "найвеличнішим у своєму житті". Втім поїздка Гітлера до столиці Франції все ж мала символічний характер, адже після візиту було наказано демонтувати кілька французьких пам'ятників, які нагадували про поразку Німеччини у Першій світовій війні.

А ще фюрер мріяв перетворити Берлін на місто, яке затьмарить французьку столицю своєю архітектурою. Тому вже за 4 роки після відвідування Парижа він наказав зруйнувати його вщент.

Хіба Париж не був прекрасним? Але Берлін має бути набагато красивішим. Коли ми закінчимо в Берліні, Париж залишиться лише тінню,

– казав Гітлер архітектору Шпеєру.

Чого ще ми не знали про Адольфа Гітлера?

У Другій світовій війні відомі були не лише гучні історичні факти. Чимало було і міфів, особливо навколо самої постаті Адольфа Гітлера. Наприклад, те, що він ненавидів червону помаду, а тому жінки зробили її символом спротиву нацизму.

Як зазначає контент-креаторка та авторка Substack Тетяна Гартен, досі немає прямих доказів того, що Гітлер "ненавидів" червону помаду. І в популярних матеріалів, які розповідають про таку забаганку фюрера, не зазначається першоджерела.

Я не знайшла жодних первинних або надійних вторинних джерел, які б підтверджували особисту думку Гітлера про червону помаду,

– заявляє пані Тетяна.

Водночас нацистська ідеологія справді просувала образ природної жінки без яскравого макіяжу. Але попри це, косметика в Німеччині не була під повною забороною, зокрема і червона помада. Відтак такий міф швидше був частиною пропаганди союзників та частиною пізнішої символічної інтерпретації.