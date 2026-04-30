Червона помада часто описується як один із найяскравіших символів жіночого спротиву 20 століття. Вона переходила між різними значеннями: від "непристойного" аксесуару до знаку політичної сили, а під час Другої світової війни навіть стала частиною воєнної пропаганди союзників. Водночас деякі популярні історії про "війну червоної помади проти Гітлера" можуть бути значно спрощеними або навіть міфологізованими. З посиланням на Babel та Diari ARA розповідаємо найцікавіші деталі про цю історію.

Як червона помада стала предметом протесту?

На початку 20 століття косметика в західному суспільстві часто асоціювалася з "легковажністю". Але рух суфражисток змінив цю оптику. У 1912 році під час маршу за виборчі права жінок у Нью-Йорку учасницям роздавали червону помаду.

Елізабет Арден / фото Вікіпедії

Це ініціатива, яку пов'язують із підприємницею та засновницею косметичного бренду Елізабет Арден. Історики моди й культури часто трактують цей момент як символічний старт "червоних губ як політичного жесту", хоча деталі цього епізоду інколи різняться у джерелах.

Чому під час війни тема про помаду була на слуху ?

Під час Першої та Другої світових воєн жінки масово виходили на роботу у "чоловічі" сфери: фабрики, транспорт, військову інфраструктуру. У Британії та США держава навіть не забороняла косметику під час дефіциту. Макіяж розглядався як елемент підтримки морального духу.

Портрет актриси Елізабет Тейлор з червоною помадою / фото Getty

Прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, за популярними історичними описами, підтримував ідею, що жінки мають виглядати доглянуто навіть під час війни – це було, як символ стійкості тилу.

Чи правда, що Гітлер "ненавидів червону помаду"?

Ось тут важливе уточнення. Популярна сучасна версія (яку можна часто побачити в медіа та соцмережах) стверджує, що Адольф Гітлер нібито особливо не любив червону помаду, а союзники перетворили її на символ опору.

Адольф Гітлер / фото Вікіпедії

Але, як зазначає контент-креаторка та авторка Substack Тетяна Гартен, прямих історичних доказів особистої "ненависті" Гітлера до червоної помади немає. Вона підкреслює, що багато популярних матеріалів посилаються один на одного без першоджерел.

Я не знайшла жодних первинних або надійних вторинних джерел, які б підтверджували особисту думку Гітлера про червону помаду,

– пише Тетяна.

Що ми знаємо точно про ідеологію нацистів?

Історично підтверджено, що нацистська пропаганда просувала образ "природної" жінки: без яскравого макіяжу та орієнтованої на материнство і сім'ю. У цьому контексті косметика могла сприйматися як небажаний елемент "декадентної культури". Але це радше ідеологічні настанови, ніж повна заборона або особиста одержимість Гітлера темою макіяжу.

Чи справді косметику в Німеччині забороняли?

Ні. Навіть у нацистський період: косметика продовжувала продаватися існували державні рекомендації щодо "правильного" макіяжу жінок навчали, як виглядати "доглянуто, але скромно". Тобто йшлося не про повну заборону, а про контроль естетики.

Чому союзники зробили з помади символ спротиву?

Під час війни в Британії та США існували пропагандистські кампанії, де косметику подавали як частину "морального фронту". У популярній історичній інтерпретації червона помада стала символом внутрішньої сили жіночої автономії опору нацистській ідеології. Але це радше успішна пропагандистська конструкція союзників, ніж документально підтверджена "війна Гітлера проти помади".

