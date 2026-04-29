Про те, яке українське місто перейменували за наказом Сталіна, розповів український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.

Для чого Сталін наказав перейменувати Білгород-Дністровський?

У 1944 році за наказом Йосипа Сталіна перейменували одне з найдавніших українських міст – Білгород-Дністровський. Так Білгород отримав додаток до назви "Дністровський".

Де розташований Білгород-Дністровський: дивіться на карті

Алфьоров зазначив, що історія міста налічує 2,5 тисячі років і воно змінило вже не одну назву.

Фінікійці називали це місто Офіусса, а давні греки – Тіра. Анти – Туріс. Римляни називали його Альба Юлія, візантійці – Левкополь, Аспракастрон або Маврокастрон. Генуезці знали його як Монкастро, молдавани – Четатя-Албе, а турки – Акерман,

– розповів історик.

Попри різноманіття назв, усі вони мають один корінь – Білий Град або Білгород. Саме цю історичну тяглість відображає первісна назва Білгород.

Історик розповів, як Білгород-Дністровський отримав свою назву: дивіться відео

Однак, як зазначає Алфьоров, до назви Білгород додали уточнення "Дністровський", щоб уникнути плутанини з однойменним містом у Росії.

Таким чином, сучасна назва Білгород-Дністровський є результатом радянського перейменування.

Коли з'явилися перші поселення на території Білгород-Дністровська?

Як зазначається на сайті Білгород-Дністровської міської територіальної громади, історія міста бере свій початок ще в античну добу. Наприкінці VI століття до нашої ери переселенці з малоазійського грецького міста Мілет заснували на узбережжі Дністровського лиману відоме поселення Офіуса-Тіра.

Це підтверджують археологічні знахідки, виявлені у культурних шарах давньої Тіри, що датуються тим самим періодом. Серед них – східногрецька розписна та чорнолакова кераміка, численні амфори тощо.

Надійно підтверджує саме цей час заснування міста й аналіз стародавніх літературних текстів,

– зазначається на сайті.

Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровську / Фото Wikipedia

Перші відомості про Нижнє Задністров'я залишив Геродот, який у своїй "Історії" зазначав, що на цих землях проживало еллінське населення. Інше джерело, авторство якого достеменно не встановлене й яке пов'язують із Псевдо-Скілаком, спирається на ще давніші свідчення кінця VI століття до нашої ери.

У ньому згадується місто Офіуса, що згодом отримало назву Тіра. Про місто Тіру на березі Дністровського лиману писали також інші античні автори, зокрема Псевдо-Скімн, Артемідор, Помпоній Мела та Пліній.

Яке українське місто майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна?

Назва Бахмута походить від річки Бахмутки, на берегах якої виникло місто. За однією з версій, вона має тюркське походження і пов'язана зі словом "бахмати" – так називали витривалих степових коней.

Інша теорія пов'язує назву з кримськотатарським або турецьким ім'ям Махмуд. У 1924 році радянська влада перейменувала Бахмут на Артемівськ на честь більшовика Федора Сергєєва, відомого під псевдонімом "Артем".

Цю назву місто носило майже століття, аж до 2016 року, коли в межах декомунізації йому повернули історичне ім'я. Цікавим фактом є й те, що Сергєєв був близький до родини Сталіна та виховувався разом із його дітьми.