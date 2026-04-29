О том, какой украинский город переименовали по приказу Сталина, рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Для чего Сталин приказал переименовать Белгород-Днестровский?

В 1944 году по приказу Иосифа Сталина переименовали один из древнейших украинских городов – Белгород-Днестровский. Так Белгород получил дополнение к названию "Днестровский".

Где расположен Белгород-Днестровский: смотрите на карте

Алферов отметил, что история города насчитывает 2,5 тысячи лет и он сменил уже не одно название.

Финикийцы называли этот город Офиусса, а древние греки – Тира. Анты – Турис. Римляне называли его Альба Юлия, византийцы – Левкополь, Аспракастрон или Маврокастрон. Генуэзцы знали его как Монкастро, молдаване – Четатя-Албе, а турки – Аккерман,

– рассказал историк.

Несмотря на многообразие названий, все они имеют один корень – Белый Град или Белгород. Именно эту историческую преемственность отражает первоначальное название Белгород.

Историк рассказал, как Белгород-Днестровский получил свое название: смотрите видео

Однако, как отмечает Алферов, к названию Белгород добавили уточнение "Днестровский", чтобы избежать путаницы с одноименным городом в России.

Таким образом, современное название Белгород-Днестровский является результатом советского переименования.

Когда появились первые поселения на территории Белгород-Днестровска?

Как отмечается на сайте Белгород-Днестровской городской территориальной громады, история города берет свое начало еще в античную эпоху. В конце VI века до нашей эры переселенцы из малоазийского греческого города Милет основали на побережье Днестровского лимана известное поселение Офиуса-Тира.

Это подтверждают археологические находки, обнаруженные в культурных слоях древней Тиры, датируемые тем же периодом. Среди них – восточногреческая расписная и чернолаковая керамика, многочисленные амфоры и тому подобное.

Надежно подтверждает именно это время основания города и анализ древних литературных текстов,

– отмечается на сайте.

Аккерманская крепость в Белгород-Днестровске / Фото Wikipedia

Первые сведения о Нижнем Заднестровье оставил Геродот, который в своей "Истории" отмечал, что на этих землях проживало эллинское население. Другой источник, авторство которого точно не установлено и который связывают с Псевдо-Скилаком, опирается на еще более древние свидетельства конца VI века до нашей эры.

В нем упоминается город Офиуса, впоследствии получивший название Тира. О городе Тира на берегу Днестровского лимана писали и другие античные авторы, в частности Псевдо-Скимн, Артемидор, Помпоний Мела и Плиний.

Какой украинский город почти 100 лет носил имя "сына" Сталина?

Название Бахмута происходит от реки Бахмутки, на берегах которой возник город. По одной из версий, оно имеет тюркское происхождение и связано со словом "бахматы" – так называли выносливых степных лошадей.

Другая теория связывает название с крымскотатарским или турецким именем Махмуд. В 1924 году советская власть переименовала Бахмут в Артемовск в честь большевика Федора Сергеева, известного под псевдонимом "Артем".

Это название город носил почти столетие, вплоть до 2016 года, когда в рамках декоммунизации ему вернули историческое имя. Интересным фактом является и то, что Сергеев был близок к семье Сталина и воспитывался вместе с его детьми.