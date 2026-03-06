Об этом рассказывает Бахмутский городской совет.

Какое название раньше имел Бахмут?

Название Бахмут происходит от реки Бахмутки, на берегах которой и возник город. Историки выдвигают две основные версии происхождения этого названия.

По первой из них, слово имеет тюркские корни и происходит от слова "бахматы" – так называли невысоких, но очень выносливых степных лошадей. Другая гипотеза связывает название с крымскотатарским или турецким именем Махмуд (Махмет).

Интересно, что почти сто лет – с 1924 до 2016 года – город имел другое название. При советской власти его переименовали в Артемовск в честь большевика Федора Сергеева, известного под псевдонимом "Артем".

Он воспитывался в семье Иосифа Сталина вместе с его детьми и был близким другом его сына Василия. Историческое название Бахмуту вернули только после начала процесса декоммунизации.

Как Бахмут стал "соляной столицей" Украины?

Бахмут с давних времен славился добычей соли. Уже в середине XVII века здесь работали многочисленные солеварни, а открытие казаками в 1683 году больших залежей каменной соли быстро превратило город в важный центр соляной промышленности.

Однако впоследствии соляное первенство города начало ослабевать. В 1757 году Российская империя отменила внутренние пошлины, а уже в 1773 году в Харьков начали завозить крымскую соль из Сиваша.

Общий вид на Бахмут в XIX веке / Архивное фото

В результате к 1782 году государственное солеварение в Бахмуте было прекращено. Несмотря на это, соль навсегда осталась символом города, а накопленный промышленный опыт стал основой для дальнейшего развития горной и химической отраслей Донбасса.

Как выглядит Бахмут после оккупации?

В 2025 году Силы беспилотных систем опубликовали видео в котором показали, как выглядит город после оккупации российскими войсками.

На видео показаны различные памятные места и здания города до полномасштабной войны, а также кадры того, что с ними стало после прихода российских войск. Видно масштабные разрушения, а иногда – полностью уничтожены улицы вместе с жилыми домами.

Оборона Бахмута продолжалась почти десять месяцев. За это время город пережил интенсивные артиллерийские обстрелы и многочисленные штурмы. В боях за Бахмут российская армия понесла большие потери – около 100 тысяч убитыми и ранеными, причем более 80% из них составляли бойцы ЧВК "Вагнер".

