Об этом рассказывает Бахмутский городской совет.
Смотрите также Какая улица во Львове состоит из двух домов: она расположена в самом центре
Какое название раньше имел Бахмут?
Название Бахмут происходит от реки Бахмутки, на берегах которой и возник город. Историки выдвигают две основные версии происхождения этого названия.
По первой из них, слово имеет тюркские корни и происходит от слова "бахматы" – так называли невысоких, но очень выносливых степных лошадей. Другая гипотеза связывает название с крымскотатарским или турецким именем Махмуд (Махмет).
Где расположен Бахмут: смотрите на карте
Интересно, что почти сто лет – с 1924 до 2016 года – город имел другое название. При советской власти его переименовали в Артемовск в честь большевика Федора Сергеева, известного под псевдонимом "Артем".
Он воспитывался в семье Иосифа Сталина вместе с его детьми и был близким другом его сына Василия. Историческое название Бахмуту вернули только после начала процесса декоммунизации.
Как Бахмут стал "соляной столицей" Украины?
Бахмут с давних времен славился добычей соли. Уже в середине XVII века здесь работали многочисленные солеварни, а открытие казаками в 1683 году больших залежей каменной соли быстро превратило город в важный центр соляной промышленности.
Однако впоследствии соляное первенство города начало ослабевать. В 1757 году Российская империя отменила внутренние пошлины, а уже в 1773 году в Харьков начали завозить крымскую соль из Сиваша.
Общий вид на Бахмут в XIX веке / Архивное фото
В результате к 1782 году государственное солеварение в Бахмуте было прекращено. Несмотря на это, соль навсегда осталась символом города, а накопленный промышленный опыт стал основой для дальнейшего развития горной и химической отраслей Донбасса.
Как выглядит Бахмут после оккупации?
В 2025 году Силы беспилотных систем опубликовали видео в котором показали, как выглядит город после оккупации российскими войсками.
На видео показаны различные памятные места и здания города до полномасштабной войны, а также кадры того, что с ними стало после прихода российских войск. Видно масштабные разрушения, а иногда – полностью уничтожены улицы вместе с жилыми домами.
Как выглядит Бахмут после прихода российских войск: смотрите видео
Оборона Бахмута продолжалась почти десять месяцев. За это время город пережил интенсивные артиллерийские обстрелы и многочисленные штурмы. В боях за Бахмут российская армия понесла большие потери – около 100 тысяч убитыми и ранеными, причем более 80% из них составляли бойцы ЧВК "Вагнер".
Какой город в Украине назывался в честь внука Екатерины II?
Город Александрия на Кировоградщине имеет давнюю и непростую историю названий. Первым поселением на этом месте был казацкий зимовник Усиковка, основанный в 1746 году казаком Грицьком Усиком из Кременчугской сотни Миргородского полка.
В 1758 году населенный пункт переименовали в Бечею при создании колонии Новая Сербия, куда переселяли выходцев с Балкан. После ликвидации Запорожской Сечи Российская империя начала интегрировать эти земли в свою административную систему.
В конце XVIII века город получил название Александрийск в честь внука Екатерины II – будущего императора Александра I. Уже в начале XIX века название упростили до Александрия, которое сохранилось по сей день.