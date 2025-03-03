В 1964 году в Лувре состоялась первая в истории музея прижизненная выставка картин женщины. Речь идет о полотнах, написанных выдающейся художницей Соней Делоне, рассказывает 24 Канал.

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Работы Сони Делоне в Лувре

Соня Делоне, она же Сара Штерн родилась и выросла в Одессе. Ее родители были с Волыни. Будущая художница училась в Санкт-Петербурге, а в 1908 году по расчету вышла замуж за немецкого критика Вильгельма Уде. Мужчина был геем и брак ему был нужен для прикрытия. Для Сони же важным был доступ к творческой элите. Родители видели в ней математика, но она выбрала для себя искусство.

Через год Соня на одной из выставок в галерее мужа познакомилась с художником Робертом Делоне, развелась с Уде и вышла замуж во второй раз. Однако со своим первым мужем художница оставалась в дружеских отношениях.



Роберт и Соня Делоне / Архивное фото

У Сони и Роберта родился сын Шарль. Однажды Соня сшила сыну одеяло из лоскутков в стиле пэчворк. Именно с этого момента в своем творчестве она начала отходить от натурализма. Свой стиль Соня Делоне называла кубизмом, но друг семьи Делоне, поэт Гийом Аполинер, назвал его орфизмом.

Первую мировую войну супруги пережили в Испании, затем вернулись во Францию. Роберт Делоне умер от рака в 1941 году, а Соня продолжала работать дальше и популяризировать работы как свои, так и мужа. А в 1963 году художница подарила 117 картин Франции – как свои работы, так и работы покойного мужа. Через год в Лувре организовали выставку картин супругов Делоне. Соня стала первой женщиной-художницей, работы которой при жизни выставили в самом известном музее мира.



Соня Делоне / Фото Vogue

Соня Делоне умерла в 1979 году. Тогда французская и польская прессы писали о том, что умерла выдающаяся украинка.