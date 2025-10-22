Писатель Андрей Кокотюха раскритиковал идею национального Радиодиктанта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

Что Кокотюха сказал о Радиодиктанте единства?

По словам писателя он "не писал и не будет писать" Диктант национального единства.

Во-первых, никогда, еще со средней школы, не любил колхозов. Во-вторых, диктант не способствует национальному единству, а просто так называется. Потому что нация – это 100% населения страны. А диктант пишет мо' 20%,

– заявил он.

В то же время автор также отметил, что ничего не имеет против авторов и чтецов, а многих даже знает лично.

Но пока вы дружно пишете диктант, я индивидуально пишу книгу. Или сценарий. Или сценарную заявку. Короче, я каждый день пишу. А не раз в год,

– подытожил писатель.

Мнения относительно высказывания Андрея Кокотюхи разделились. В комментариях люди выражали непонимание позиции, однако нашлись и те, кто его вполне поддерживал.

Как реагируют люди на сообщение Кокотюхи: смотрите фото

Радиодиктант пройдет 27 октября 2025 года в 11:00.

Кто будет автором и чтецом Радиодиктанта?

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова. Читать текст будет актриса Наталья Сумская, сообщили в эфире Украинского радио.

Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.

Что говорит автор о тексте Радиодиктанта?