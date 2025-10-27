Радиодиктант национального единства 2025 года начался: прямая трансляция

Начался он в 11:00 по киевскому времени. Детали рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Специальный текст": автор Евгения Кузнецова дала совет участникам Радиодиктанта-2025

Кто автор и чтец текста Радиодиктанта в этом году?

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова.

Читает текст актриса Наталья Сумская.

Текст имеет называется "Надо жить!".

Научным консультантом радиодиктанта стала доктор педагогических наук, профессор Светлана Кушнирук.

В этом году радиодиктант национального единства транслируют на жестовом языке.

Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.

Интересно! Писатель Андрей Кокотюха раскритиковал идею национального Радиодиктанта.

Где транслируют Радиодиктант?

Всеукраинский радиодиктант национального единства транслируют на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспильное Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспильного;

а также в приложениях suspilne.radio и Дія.

Радиодиктант 2025 года онлайн: видеотрансляция

Обратите внимание! в 2024 году к Радиодиктанту присоединилось присоединилось более полумиллиона человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.

Заметим, что координатор события и исполнительный продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько акцентировала, что в этом году рекордное количество людей и компаний обратились к Суспильному по информации о дате и условиях написания диктанта. Они намерены писать корпоративно. Она назвала это важным показателем.

Смотрите также Как правильно расставить все знаки препинания на Радиодиктанте: учительница языка поделилась секретом

Что известно о Радиодиктанте национального единства?