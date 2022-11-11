Мовознавиця Лариса Масенко, яка була консультанткою і методисткою радіодиктанту – 2022, у прямому ефірі Українського радіо проаналізувала складні моменти й типові помилки цьогорічного тексту "Твій дім". Чи складним він був та про основні складнощі і можливі головні помилки цьогорічного тексту, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чи складним був радіодиктант – 2022

Масенко акцентувала: головне – це єднання українців під час написання тексту, а не перевірка його на помилки.

Мовознавиця при цьому уточнила, що текст цьогорічного радіодиктанту був середньої важкості для написання. Лексика була нескладною, а от пунктуація – навпаки.

"Дивне" слово "креденс"

Професорка Києво-Могилянки та докторка філологічних наук – Лариса Масенко – також розповіла про не всім відоме слово з диктанту – "креденс".

Креденс – шафа для посуду, сервант. Це слово повертається у наш лексикон. І такі позитиви радіодиктанту маємо. Адже справді – деякі забуті слова актуалізують письменники і повертають до вжитку сьогодні,

– повідомила Масенко.

Інтонаційні тире

Що цікаво, у тексті про дім було багато тире. Професорка розповіла, чи легко було їх упізнати.

Багато залежить від читця. Є поняття інтонаційного тире. Їх часто ставлять там, де можна ставити коми. Думаю, з цими тире буде багато помилок,

– наголосила Масенко.

Так, інтонаційні тире були у такому реченні тексту радіодиктанту – 2022:

Насуплений, пошрамований, із заклеєними навхрест шибками, твій дім, беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею: десь у його нутрощах – у темному, незатишному підвалі – часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі.

Докторка філологічних наук уточнила: тут, замість тире, могла бути кома. Все ж тут є акцент, тому має бути тире. Також вона звернула увагу на двокрапку у цьому реченні й пояснила її правопис. За словами Масенко, це речення є складносурядним, друга частина якого є уточненням. Воно, власне, було одним із найскладніших у всьому тексті.

Також мовознавиця акцентувала на реченні, де було інтонаційне тире з комою.

Та головне – це місце сили і пам’яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, – війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою.

Масенко уточнила: у цьому реченні є дієприкметниковий зворот, тож після слова "часів" потрібна кома. Тире після нього також необхідне, бо далі реченні маємо уточнення та перелік. При цьому тире є інтонаційним.

Також українці, які живуть у час повномасштабної війни з Росією, прекрасно зрозуміли значення словосполучення "двоголова гідра".

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Знаки оклику

У тексті про дім можна зустріти і два знаки оклику. Масенко наголосила: знак оклику передає емоцію. За її словами, ці знаки у тексті – 2022 не є дивним, адже однією з особливостей публікацій Ірини Цілик є емоційність. Ось де були знаки оклику:

Або, може, навпаки – бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни; як же довго, чи не пів життя мріялося про власний дім!

Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку: "Я вдома!".

При цьому професорка уточнила, що фразу "Я вдома" можна сприймати також узагальнено. У такому разі вона означатиме "Я в Україні".

Що цікаво: Авторка тексту радіодиктанту – 2022 – Ірина Цілик – також певний час через повномасштабну війну була в евакуації з сином. А зараз продовжує чекати чоловіка – письменника Артема Чеха – з фронту.

Перевірка знань нового правопису

Хто цього року писав радіодиктант, міг помітити, що текст містив перевірку знань нового правопису.

Масенко уточнила, де були слова, які потрібно було писати саме за новим правописним стилем.

пів життя – потрібно писати окремо;

– потрібно писати окремо; напівголосно – треба писати разом.

Також мовознавиця звернула увагу на слово "незатишний". Його потрібно писати разом. За словами Масенко, все тому, що у цьому разі в реченні немає протиставлення і це слово є до певної міри синонімом.

Масенко розкрила секрет

Так, найскладнішою у цьогорічному тексті радіодиктанту виявилася пунктуація. Лариса Масенко додала, що пунктуація в українській мові загалом є складною. Також розкрила секрет:

Свого часу в Україні хотіли спростити певні правила правопису. Можливо, йшлося саме про інтонаційні тире. Але пропозицію не підтримали. Проте, думаю, є доволі грамотні люди, які поставили ці інтонаційні тире у тексті. Та й ніколи не буває багато переможців,

– додала професорка Києво-Могилянки.

Звідки в українців традиція писати радіодиктант разом

Масенко також розповіла, що досвід написання радіодиктанту українці перейняли у поляків. А у них, за її словами, дуже складні для цього тексти.

При цьому мовознавиця додала, що знає про випадки, коли українки за кордоном плакали, коли писали цей текст радіодиктанту. Та Масенко все ж впевнена, що "це наш перший і останній радіодиктант, який пишемо у бомбосховищах".

Важливо! Правильний текст радіодиктанту – 2022 можна прочитати за посиланням.