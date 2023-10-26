При цьому як у межах нашої держави, так і за кордоном. Освіта 24 розповідає, коли і як долучитися до флешмобу, а також підкаже поради, які допоможуть отримати кращий результат.

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Коли відбудеться Радіодиктант у 2023 році

Цього року Радіодиктант вперше відбудеться 27 жовтня через зміну календаря. Він розпочнеться об 11:00. Долучитися можуть усі охочі.

Хто автор та читець і як називається текст

Авторкою тексту у 2023 році є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читатиме його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".

Текст називається "Дороги України".

Коли оприлюднять текст

Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.

Де слухати і дивитися Радіодиктант – 2023

Радіодиктант цьогоріч відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Його можна слухати і дивитися на:

на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;

в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на ютуб-каналі Українського Радіо;

на фейсбук-сторінках Суспільного.

Поради, які допоможуть написати диктант краще

слухайте уважно інтонацію читця та звертайте увагу на паузи;

будьте максимально зосереджені на написанні;

зверніть увагу на зміни у правописі після 2019 року;

якщо сумніваєтесь у тому, яку літеру написати у слові, підберіть спільнокореневе.

Які книги можна переглянути для підготовки



Які книги прочитати для підготовки до Радіодиктанту / Суспільне

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