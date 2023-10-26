При этом как внутри нашего государства, так и за рубежом. Образование 24 рассказывает, когда и как приобщиться к флешмобу, а также подскажет советы, которые помогут получить лучший результат.

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Когда состоится радиодиктант в 2023 году

В этом году радиодиктант впервые состоится 27 октября из-за смены календаря. Он начнется в 11.00. Присоединиться могут все желающие.

Кто автор и чтец и как называется текст

Автор текста в 2023 году – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Будет читать его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".

Текст называется "Дороги Украины".

Когда обнародуют текст

Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Общественного Культура.

Где слушать и смотреть Радиодиктант – 2023

Радиодиктант состоится 27 октября с 11:00 до 12:00 часов. Его можно слушать и смотреть на:

на волнах Украинского радио и Радио Культура;

в эфире телеканала Суспильное Культура;

на ютуб-канале Украинского Радио;

на фейсбук-страницах Суспильного.

Советы, которые помогут написать диктант лучше

слушайте внимательно интонацию чтеца и обращайте внимание на паузы;

будьте максимально сосредоточены на написании;

обратите внимание на изменения в правописании после 2019;

если сомневаетесь в том, какую букву написать в слове, подберите корневое.

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