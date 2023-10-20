Напишет текст Радиодиктанта-2023 украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко. Будет читать его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".
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Как будет называться текст Радиодиктанта – 2023
К методической работе над Радиодиктантом присоединилась и известная языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.
Текст будет называться "Дороги Украины".
Где слушать и смотреть Радиодиктант – 2023
Радиодиктант состоится 27 октября с 11:00 до 12:00. Его можно слушать и смотреть на:
- на волнах Украинского радио и Радио Культура;
- в эфире телеканала Суспильное Культура;
- на ютуб-канале Украинского Радио;
- на фейсбук-страницах Суспильного.
Организаторы при этом просят участников публиковать в соцсетях фотографии, как они пишут Радиодиктант с хештегом #радиодиктант2023.
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Куда отправить Радиодиктант на проверку
Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Общественного Культура.
Диктанты на проверку следует отправить по почте или на e-mail:
- бумажные листы – по адресу Киев, 01001, ул. Крещатик, 26; важно, чтобы гриф дать отправку был не позднее 29 октября.
- можно сфотографировать или отсканировать текст и отправить его на rd@suspilne.media до 11:00 30 октября.