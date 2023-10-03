В 2023 году Радиодиктант национального единства состоится 27 октября. Именно в этот день в Украине теперь отмечают День украинской письменности и языка.

Смотрите также В Украине изменили дату празднования Дня украинской письменности и языка

В Украине изменили дату проведения радиодиктанта

Всеукраинский радиодиктант национального единства с 2000 года организуется ежегодно. Он уже стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, объединяющим украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.

"Суспільне Мовлення" транслирует диктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитали.

К написанию радиодиктанта может присоединиться каждый желающий.

Мы хотим, чтобы все, кто может найти безопасное место и написать вместе с тысячами людей по всему миру Радиодиктант национального единства 2023, почувствовали себя частицей нашей сильной и прекрасной страны,

– заметил член правления "Суспильного Мовлення" Дмитрий Хоркин.

Так, Радиодиктант имеет целью не столько проверку грамотности украинцев, а их единение вокруг родного языка.

Украинцы и все, кто знает или учит, понимает, любит украинский язык, вместе будут писать текст под диктовку – это будет невероятно мощная энергетика единения,

– подчеркнула координатор проекта "Радиодиктант национального единства" Юлия Шелудько.

Кто в этом году напишет текст для Радиодиктанта и кто будет читать его в прямом эфире – станет известно позже.

Где слушать Радиодиктант

27 октября с 11:00 до 12:00 Радиодиктант будет звучать на волнах Украинского радио и Радио Культура. Также его вживую будут транслировать в эфире телеканала Суспильное Культура, на ютуб-канале Украинского Радио и на фейсбук-страницах Суспильного.

Интересно Ошибки допустили все: объявили имена победителей радиодиктанта – 2022

Что известно о Радиодиктанте национального единства – 2022

Радиодиктант национального единства – 2022 состоялся 9 ноября.

Автором текста стала украинская писательница и режиссер Ирина Цилык. Читала его актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева. Текст называется "Твой дом".

Написание Радиодиктанта – 2022 адаптировали к условиям военного времени.

Организаторы радиодиктанта подчеркнули: многие из тех, кто писал этот диктант, не сдерживали слез.

Украинцы писали диктант национального единства и на фронте, и в условиях, когда исчезает электроэнергия, и во время воздушной тревоги в бомбоубежищах.

Также украинцы установили рекорд при написании радиодиктанта.