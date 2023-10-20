Напише текст Радіодиктанту-2023 українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читатиме його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".

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Як називатиметься текст Радіодиктанту – 2023

До методичної роботи над Радіодиктантом долучилася і відома мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Текст матиме назву "Дороги України".

Де слухати і дивитися Радіодиктант – 2023

Радіодиктант цьогоріч відбудеться 27 жовтня з 11:00 до 12:00 години. Його можна слухати і дивитися на:

на хвилях Українського радіо та Радіо Культура;

в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на ютуб-каналі Українського Радіо;

на фейсбук-сторінках Суспільного.

Організатори при цьому просять учасників публікувати у соцмережах світлини, як вони пишуть Радіодиктант із хештегом #радіодиктант2023.

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Куди надіслати Радіодиктант на перевірку

Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.

Диктанти на перевірку варто надіслати поштою або на e-mail: