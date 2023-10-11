Про це етері Українського радіо розповів керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін. До роботи над радіодиктантом долучиться і відома мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

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Коли відбудеться радіодиктант у 2023 році

У 2023 році Радіодиктант вперше відбудеться 27 жовтня об 11:00. Саме у цей день українці тепер відзначають День української писемності та мови. До написання Радіодиктанту можуть долучитися усі охочі.

До слова, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності уже став найбільшим україномовним флешмобом. Він об'єднує українців та знавців української мови по всьому світові.



Автор та читець радіодиктанту 2023 / Суспільне мовлення

Де слухати Радіодиктант 2023

27 жовтня з 11:00 до 12:00 години Радіодиктант звучатиме на хвилях Українського радіо та Радіо Культура. Також його наживо транслюватимуть в ефірі телеканалу Суспільне Культура, на ютуб-каналі Українського Радіо і на фейсбук-сторінках Суспільного.

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022