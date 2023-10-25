Про це повідомили організатори найпрестижнішої світової відзнаки для освітян. До слова, у 2021 році він став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яку ініціювала у 2017 році ГС "Освіторія".

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Артур Пройдаков увійшов до 10 найкращих учителів планети

Артур Пройдаков як представник українського вчительства прагне донести світові, що українські вчителі та освітяни продовжують якісно виконувати свою роботу навіть у часи повномасштабної війни. Також те, що вони є частиною сили, що боронить цінності добра та справедливості.

Дуже важко повірити в це й усвідомити це. 10 людей на планеті Земля. 10 освітян. І я, український учитель, серед цієї 10-ки. Це надихає й мотивує. Це означає, що я все роблю правильно. І тисячі українських учителів теж роблять усе правильно, продовжуючи працювати, зберігати цінності навіть попри виклики повномасштабної війни. Цього досягнення не було б без наших захисників і захисниць. Тільки завдяки їм я маю честь працювати вчителем в Україні. І це додатково мотивує робити тільки найкраще у своїй діяльності. Попри все,

– наголосив він.

Зауважимо, Пройдаков народився в місті Кадіївка (наразі це окупована частина Луганської області). У листопаді 2014 року був змушений покинути дім через війну. Після повномасштабного вторгнення організував курси з української мови для переселенців, розповідав у закордонних та українських медіа про агресію Росії і значення вчительської роботи в умовах таких викликів. Він також є автором уроків у Всеукраїнській школі онлайн.

Артур вважає своєю вчительською місією допомагати освітянам в Україні віднайти свій голос та бути проактивними у своїй школі та громаді, сприяти підвищенню престижності професії "учитель" в Україні.

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Коли оголосять ім'я найкращого вчителя планети 2023

Ім'я найкращого вчителя планети 2023 року оголосять 8 листопада на церемонії нагородження Global Teacher Prize. Вона відбудеться у межах 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Переможець премії отримає нагороду на суму 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, що цьогоріч до списку 50 найкращих вчителів світу потрапило відразу двоє українських вчителів – Артур Пройдаков і Людмила Таболіна (також вчителька української мови та літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2019).