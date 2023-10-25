Об этом сообщили организаторы самого престижного мирового знака отличия для педагогов. К слову, в 2021 году он стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, которую инициировала в 2017 году ГС "Освіторія".

Смотрите также 5 учителей получили премию Global Teacher Prize Ukraine 2023

Артур Пройдаков вошел в 10 лучших учителей планеты

Артур Пройдаков как представитель украинского учительства стремится донести миру, что украинские учителя и педагоги продолжают качественно выполнять свою работу даже во время полномасштабной войны. Также то, что они являются частью силы, защищающей ценности добра и справедливости.

Очень трудно поверить в это и понять это. 10 человек на планете Земля. 10 педагогов. И я, украинский учитель, среди этой десятки. Это вдохновляет и мотивирует. Это значит, что я делаю все правильно. И тысячи украинских учителей тоже делают все правильно, продолжая работать, сохранять ценности даже несмотря на вызовы полномасштабной войны. Этого достижения не было бы без наших защитников и защитниц. Только благодаря им имею честь работать учителем в Украине. И это дополнительно мотивирует делать только самое лучшее в своей деятельности. Вопреки всему,

– подчеркнул он.

Заметим, что Пройдаков родился в городе Кадиевка (сейчас это оккупированная часть Луганской области). В ноябре 2014 года был вынужден покинуть дом из-за войны. После полномасштабного вторжения организовал курсы по украинскому языку для переселенцев, рассказывал в зарубежных и украинских медиа об агрессии россии и значении учительской работы в условиях таких вызовов. Он также автор уроков во Всеукраинской школе онлайн.

Артур считает своей учительской миссией помогать учителям в Украине найти свой голос и быть проактивными в своей школе и общине, способствовать повышению престижности профессии "учитель" в Украине.

Смотрите также Два украинских учителя – в списке 50 лучших педагогов планеты

Когда объявят имя лучшего учителя планеты 2023

Имя лучшего учителя планеты 2023 объявят 8 ноября на церемонии награждения Global Teacher Prize. Она состоится в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО. Победитель премии получит награду в размере 1 миллиона долларов.

Напомним, что в этом году в список 50 лучших учителей мира попали сразу два украинских учителя – Артур Пройдаков и Людмила Таболина (также учительница украинского языка и литературы, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2019).