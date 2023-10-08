В 2023 году на Global Teacher Prize Ukraine отметили 5 победителей. Каждый из них получил грант в миллион гривен.

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Номинация "Дошкольная"

Номинацию "Дошкольная" ввели впервые в этом году. В нем победила Виктория Душина. Воспитательница дошкольного образования из Харькова получила награду от министра образования и науки Оксена Лисового и главы секции образования UNICEF в Украине Эмануэля Абрю.

Душина заявила, что 24 февраля 2022 года продолжалось для нее 3 недели. В день полномасштабного вторжения России в Украину она пообщалась с мамой по телефону в 5 утра, собралась и ушла с детьми в свое дошкольное учреждение в Харькове. Там она проживала три недели.

Впоследствии воспитательница эвакуировалась в один из поселков, где она продолжила работу. Она там создала клуб для детей-переселенцев.

Когда мы приехали в село, детей было много, школы работали хоть как-то, а детские сады – нет. Я пошла к сельскому голове и попросила помещение, чтобы разрешили проводить занятия именно с малышами,

– сказала она.

Затем Душина вернулась в Харьков и продолжила работу с воспитанниками в режиме онлайн. Сейчас воспитательница хочет встретиться с ними вживую в садике. Женщина называет роль воспитателей важной, ведь они упрощают работу школьным учителям. Душина напомнила, что в дошкольный период закладываются такие нужные в жизни вещи, как любовь, умение заботиться, помогать и делиться.

Победительница в номинации "Дошкольная" Виктория Душина / Фото "Освітории"

Как проходила церемония Global Teacher Prize Ukraine 2023: смотрите видео







Номинация "Выбор сердца"

Екатерина Якушевская работала логопедом в дошкольном образовании №103 в Николаеве до 23 февраля 2022 года. Захватчики вскоре после полномасштабной агрессии попали ракетой по ее детсаду и разрушили его.

Женщина после этого немного сменила профессию. Она стала работать в местном госпитале. Там она помогает нашим раненым защитникам восстанавливать речь, а также память. По ее словам, специфика таких занятий та же, что и при работе с детьми.

Если ты с ними по-доброму (ведешь – 24 Канал) и люди видят, что ты уделяешь им время, то легко (работать – 24 Канал). Трудно видеть самое страдание людей,

– заметила логопед.

Разрушенный россиянами детский сад восстанавливают. Якушевская мечтает о возвращении к работе с детьми. Женщина хочет снова услышать в дошкольном заведении детский смех, топот и пение.

Победительница в номинации "Выбор сердцем" Екатерина Якушевская / Скриншот с видео

К слову, Global Teacher Prize Ukraine – Национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. На ежегодных церемониях подчеркивается важность педагогов и достижения учителей относительно своих учеников и украинского общества.

Номинация "Несокрушимость"

Лариса Фесенко из села Лесная Стенка, которая в Харьковской области, победила в номинации "Несокрушимость". Она получила награду от парамедикини Юлии "Тайры" Паевской. Обе женщины пережили российский плен.

Фесенко работала директором и преподавала английский язык в "Лесотехническом лицее" Куриловского сельского совета. В день полномасштабного вторжения в Россию женщина вышла на работу и координировала действия учителей. Когда российские захватчики оккупировали ее населенный пункт, она отказалась с ними сотрудничать. Россияне не так часто посещали село, что позволило ученикам и учителям закончить учебный год по украинским программам.

К сожалению, женщине пришлось пережить измену коллег и провести из-за проукраинской позиции 45 суток в российском плену, где ее постоянно допрашивали оккупанты. Она сбежала из заключения в ночь деоккупации Купянска.

У меня перед глазами пробежала вся жизнь, мне сказали (россияне – 24 Канал), что я больше не вернусь и что все, кем я там была, какую должность занимала…мне сказали забыть. "Вас уже просто нет". Будучи там, я рассказывала своим сокамерницам о школе, как хорошо мне там работалось,

– вспомнила директор.

Сейчас Лариса Фесенко вернулась в свою родную школу. Она обучает детей онлайн, держит постоянную связь с учениками и руководит восстановлением образовательного учреждения.

Победительница в номинации "Несокрушимость" Лариса Фесенко / Фото "Освітории"

Номинация "Новаторы"

Максим Гвоздецкий из Запорожья победил в номинации "Новаторы". Он 9 лет преподает физику. В эту профессию выпускник Запорожского национального университета попал случайно, но она в итоге стала его призванием. Учитель решил рассказывать ученикам о своем предмете новаторским способом.

Мужчина начал создавать ролики с Дартом Вейдером, Суперменом, Мстителями и другими поп-культурными персонажами по учебной программе для учащихся 7 – 9 классов. Он смонтировал много интерактивных видео, демонстрирующих, что физика всегда окружает нас.

Я хочу, чтобы детям на уроках было комфортно, интересно и весело. При этом стараюсь создать такие условия, чтобы они чувствовали себя не просто как на уроке, а чтобы это был дружеский разговор и времяпрепровождение. Меня мотивируют дети,

– объяснил учитель.

Во время получения награды он призвал поднимать престиж учителей, потому что они лечат души учащихся и позволяют им добиваться новых вершин и создавать себя как личность. Преподаватель планирует полностью завершить создание видео для программы по физике 7-9 классов. Также Гвоздецкий мечтает доработать проект "Физика в реальной жизни".

Победитель в номинации "Новаторы" Максим Гвоздецкий / Фото "Освітории"

Номинация "Молодой учитель"

Молодым учителем, отмеченным в этом году, стал 23-летний Петр Ситек. Он преподает общественное образование в Школе свободных и небезразличных, которая находится во Львове. Муж туда устроился на работу после того, как увидел вакансию.

Ситек любит работать с молодежью и общаться с детьми на равных. В работе он использует дебаты, квесты и другие активности, мультимедийные презентации, а также создает для учащихся условия, позволяющие им смело проявлять любые эмоции.

Я преподавал менторство, лидерство и даже счастье. В общем, все методы известны. Вопрос в том, готовы ли учителя воспринимать новые методы, которые могут отличаться от ранее существовавших,

– заметил он.

Ситек может преподавать уроки прямо на улице и проводить их в игровой форме. По его словам, он часто садится в круг с учениками и просто с ними общается.

Этот преподаватель получил отличие от Первой леди Украины Елены Зеленской и исполнительного директора международной организации Finn Church Aid Патриции Марущак. Во время награждения Ситек заявил, что образование может изменить мир. По его словам, только воспитание позволит сделать генерацию молодых людей, которые будут творить, а не разрушать.

Победитель в номинации "Молодой учитель" Петр Ситек / Фото "Освітории"