Количество преподавателей не должно превышать норму
МОН обратился к ректорам высшего образования с просьбой контролировать численность научно-педагогических работников. В частности, следует соблюдать постановление КМУ от 2002 года, которое определяет соответствующие нормативы.
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Письмо поступило в учебные заведения за подписью Светланы Даниленко, заместителя министра образования. Также сообщается, что обращение касается университетов, которые финансируются из государственного бюджета.
В МОН объяснили, что на такой шаг вынуждены пойти, чтобы предотвратить нецелевое использование государственных средств. Расчет работников по общему фонду учреждения высшего образования должны подать в МОН до 1 октября 2023 года.
Напомним, в Украине проходит дополнительная сессия поступления в университеты. Подать документы и стать студентом на контрактной форме можно до 30 ноября.