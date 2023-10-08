У 2023 році на Global Teacher Prize Ukraine відзначили 5 переможців. Кожен з них отримав грант в один мільйон гривень.

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Номінація "Дошкілля"

Номінацію "Дошкілля" ввели вперше цьогоріч. У ній перемогла Вікторія Душина. Вихователька закладу дошкільної освіти з Харкова отримала нагороду від міністра освіти і науки Оксена Лісового та голови секції освіти UNICEF в Україні Емануеля Абрю.

Душина заявила, що 24 лютого 2022 року тривало для неї 3 тижні. В день повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона поспілкувалася з мамою телефоном о 5 ранку, зібралася та пішла з дітьми у свій дошкільний заклад у Харкові. Там вона проживала 3 тижні.

Згодом вихователька евакуювалася до одного з селищ, де вона продовжила роботу. Вона там створила клуб для дітей-переселенців.

Коли ми приїхали в село, дітей було багато, школи працювали хоч якось, а дитячі садки – ні. Я пішла до сільського голови і попросила приміщення, щоб дозволили проводити заняття саме з малюками,

– сказала вона.

Потім Душина повернулася до Харкова і продовжила роботу з вихованцями в режимі онлайн. Зараз вихователька хоче зустрітися з ними наживо у садочку. Жінка називає роль вихователів важливою, адже вони полегшують роботу шкільним вчителям. Душина нагадала, що у дошкіллі закладаються такі потрібні у житті речі, як любов, уміння піклуватися, допомагати та ділитися.

Переможиця у номінації "Дошкілля" Вікторія Душина / Фото "Освіторії"

Як проходила церемонія Global Teacher Prize Ukraine 2023: дивіться відео







Номінація "Вибір серцем"

Катерина Якушевська працювала логопедом у закладі дошкільної освіти №103 у Миколаєві до 23 лютого 2022 року. Загарбники невдовзі після повномасштабної агресії поцілили ракетою по її дитсадку та зруйнували його.

Жінка після цього трішки змінила професію. Вона стала працювати у місцевому шпиталі. Там вона допомагає нашим пораненим захисникам відновлювати мовлення, а також пам'ять. За її словами, специфіка таких занять та ж сама, що й при роботі з дітьми.

Якщо ти з ними по-доброму (поводишься – 24 Канал) і люди бачать, що ти приділяєш їм час, то легко (працювати – 24 Канал). Важко бачити саме страждання людей,

– зауважила логопединя.

Зруйнований росіянами дитячий садок відновлюють. Якушевська мріє про повернення до роботи з дітьми. Жінка хоче знову почути у дошкільному закладі дитячий сміх, топотіння та спів.

Переможиця у номінації "Вибір серцем" Катерина Якушевська / Скриншот з відео

До слова, Global Teacher Prize Ukraine – Національна премія для вчителів-агентів освітніх змін. На щорічних церемоніях підкреслюється важливість педагогів та відзначаються досягнення вчителів щодо своїх учнів та українського суспільства.

Номінація "Незламність"

Лариса Фесенко з села Лісна Стінка, що на Харківщині перемогла у номінації "Незламність". Вона отримала нагороду від парамедикині Юлії "Тайри" Паєвської. Обидві жінки пережили російський полон.

Фесенко працювала директоркою та викладала англійську мову у "Лісотехнічному ліцеї" Курилівської сільської ради. У день повномасштабного вторгнення Росії жінка вийшла на роботу та координувала дії вчителів. Коли російські загарбники окупували її населений пункт, вона відмовилася з ними співпрацювати. Росіяни не так часто навідувалися у село, що дало змогу учням та вчителям закінчити навчальний рік за українськими програмами.

На жаль, жінці довелося пережити зраду колег та провести через проукраїнську позицію 45 діб в російському полоні, де її постійно допитували окупанти. Вона втекла з ув'язнення у ніч деокупації Куп’янська.

У мене перед очима пробігло все життя, мені сказали (росіяни – 24 Канал), що я більше не повернуся і що все, ким я там була, яку посаду обіймала…мені сказали забути. "Вас уже просто немає". Будучи там, я розповідала своїм співкамерницям про школу, як добре мені там працювалося,

– згадала директорка.

Зараз Лариса Фесенко повернулася до своєї рідної школи. Вона навчає дітей онлайн, тримає постійний зв'язок з учнями та керує відбудовою освітнього закладу.

Переможиця у номінації "Незламність" Лариса Фесенко / Фото "Освіторії"

Номінація "Новатори"

Максим Гвоздецький з Запоріжжя переміг у номінації "Новатори". Він 9 років викладає фізику. У цю професію випускник Запорізькому національного університету потрапив випадково, але вона в результаті стала його покликанням. Вчитель вирішив розповідати учням про свій предмет у новаторський спосіб.

Чоловік почав створювати ролики з Дартом Вейдером, Суперменом, Месниками та іншими поп-культурними персонажами сьогодення за навчальною програмою для учнів 7 – 9 класів. Він змонтував багато інтерактивних відео, які демонструють, що фізика завжди оточує нас.

Я хочу, щоб дітям на уроках було комфортно, цікаво і весело. При цьому намагаюся створити такі умови, щоб вони відчували себе не просто як на уроці, а щоб це була дружня розмова і проведення часу разом. Мене мотивують діти,

– пояснив вчитель.

Під час отримання нагороди він закликав піднімати престиж вчителів, бо вони лікують душі учнів та дозволяють їм досягати нових вершин й створювати себе як особистість. Цей викладач планує повністю завершити створення відео для програми з фізики 7-9 класів. Також Гвоздецький мріє доробити проєкт "Фізика в реальному житті".

Переможець у номінації "Новатори" Максим Гвоздецький / Фото "Освіторії"

Номінація "Молодий вчитель"

Молодим вчителем, якого відзначили цього року, став 23-річний Петро Сітек. Він викладає громадську освіту у Школі вільних та не байдужих, яка розташована у Львові. Чоловік туди влаштувався на роботу після того, як побачив вакансію.

Сітек полюбляє працювати з молоддю та спілкуватися з дітьми на рівних. У роботі він використовує дебати, квести та інші активності, мультимедійні презентації, а також створює для учнів умови, які дозволяють їм сміливо проявляти будь-які емоції.

Я викладав менторство, лідерство і навіть щастя. Загалом всі методи є відомими. Питання в тому, чи готові вчителі сприймати нові методи, які можуть відрізнятися від тих, що були раніше,

– зауважив він.

Сітек може викладати уроки прямо на вулиці та проводити їх в ігровій формі. За його словами, він часто сідає в коло з учнями та просто з ними спілкується.

Цей викладач отримав відзнаку від Першої леді України Олени Зеленської та виконавчої директорки міжнародної організації Finn Church Aid Патриції Марущак. Під час нагородження Сітек заявив, що освіта може змінити світ. За його словами, тільки виховання дасть можливість зробити генерацію молодих людей, які будуть творити, а не руйнувати.

Переможець у номінації "Молодий вчитель" Петро Сітек / Фото "Освіторії"